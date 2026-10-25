Valami szétesett Magyarország felett

A HungaroMet jelentése szerint az elmúlt huszonnégy órában már csak minimális csapadék hullott, a legtöbbet – tíz milliméter alatt – Hercegszántón mérték.

A nappali csúcshőmérséklet keleten 14-19, máshol 10-13 fok között alakult, míg Fertőrákoson -3 fokig hűlt a levegő.

Budapesten vasárnap a vastagodó felhőzetből estétől eső várható, a hőmérséklet délután 13-14 fok körül alakul. A következő öt napban napos és felhős időszakok váltakoznak hajnali ködfoltokkal. Hétfőtől országszerte tovább csökken a csapadék esélye, a hőmérséklet pedig a sokévi átlag környékén marad.