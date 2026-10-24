Találkozódömping a Sándor-palotában is

A Sándor-palota a Facebook-oldalán szombaton azt írta: „az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából hazánkba érkezett állami vezetők látogatása egyben alkalmat adott a köztársasági elnök diplomáciai találkozóira is”.

Baka András október 23-án a Sándor-palotában díszebédet adott a Moldovai Köztársaság, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó elnöke és Törökország alelnöke tiszteletére.

Az államfő az Országgyűlés díszülése után kétoldalú megbeszélést folytatott Cevdet Yilmaz török alelnökkel, Justina Shiroka-Pula koszovói elnökkel, Denis Becirovic bosznia-hercegovinai elnökkel, majd szombaton, a Sándor-palotában Maia Sandu moldovai államfővel – ismertették.

„1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain” – áll a köztársasági elnök hivatalának közleményében.