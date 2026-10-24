Bevetették a Balatonnál az elektromos halászgépet – videó

Horgászok jelentései és a halőrök tapasztalatai alapján derült ki, hogy jelentősen megnőtt a törpeharcsák száma a Keleti-Bozót-csatorna – ismertebb nevén a Fonyódi-árok – egyes részein. Ez a Balaton déli partjának egyik jelentős vízfolyása és horgászvize.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ezért törpeharcsa-gyérítést végzett elektromos halászgép segítségével. Mint írták, az eszköz segítségével többféle halat is kifogtak, de az őshonos fajokat visszaengedték a vízbe. Így a mintegy másfél tonna törpeharcsa mellett főleg ezüstkárászokat vittek el a helyszínről.

Az elektromos halászgép egy elektródával rendelkező szákból, a hozzá csatlakoztatott gépből és egy, a vízbe vezető másik elektródából áll. Ezek olyan egyenáramot használnak, amely nem öli meg a halakat, csupán átmenetileg elkábítja őket. Használata csak szakemberek számára megengedett és engedélyköteles!

A videóban Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője üzent a horgászoknak is: „Arra szeretnék kérni minden horgásztársat, hogyha a vízgyűjtő területen bárhol törpeharcsa-csoportosulást, összeállást tapasztalnátok, akkor jelezzétek nekünk, ezzel segítve munkánkat”.