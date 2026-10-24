ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 24. szombat Salamon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Balatoni Hal

Bevetették a Balatonnál az elektromos halászgépet – videó

Infostart

Elszaporodtak a törpeharcsák.

Horgászok jelentései és a halőrök tapasztalatai alapján derült ki, hogy jelentősen megnőtt a törpeharcsák száma a Keleti-Bozót-csatorna – ismertebb nevén a Fonyódi-árok – egyes részein. Ez a Balaton déli partjának egyik jelentős vízfolyása és horgászvize.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ezért törpeharcsa-gyérítést végzett elektromos halászgép segítségével. Mint írták, az eszköz segítségével többféle halat is kifogtak, de az őshonos fajokat visszaengedték a vízbe. Így a mintegy másfél tonna törpeharcsa mellett főleg ezüstkárászokat vittek el a helyszínről.

Az elektromos halászgép egy elektródával rendelkező szákból, a hozzá csatlakoztatott gépből és egy, a vízbe vezető másik elektródából áll. Ezek olyan egyenáramot használnak, amely nem öli meg a halakat, csupán átmenetileg elkábítja őket. Használata csak szakemberek számára megengedett és engedélyköteles!

A videóban Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője üzent a horgászoknak is: „Arra szeretnék kérni minden horgásztársat, hogyha a vízgyűjtő területen bárhol törpeharcsa-csoportosulást, összeállást tapasztalnátok, akkor jelezzétek nekünk, ezzel segítve munkánkat”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bevetették a Balatonnál az elektromos halászgépet – videó

balaton

törpeharcsa

fonyódi-árok

elektromos halászgép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról szerte a világban és Magyarország településein
galéria, összefoglaló

Így emlékeztek meg az 1956-os forradalomról szerte a világban és Magyarország településein
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját ünnepelte idén október 23-án Magyarország, és a hősök előtt tisztelgett számos más ország is.
 

A „szobordöntéssel” véget értek a pénteki magyarországi megemlékezések – percről percre az október 23-i eseményekről

Magyar Péter október 23-án: a magyarok világtörténelmet írtak

Baka András az ünnepi parlamenti ülésen: a forradalom nagyságát adta az is, ahogyan a magyarok egymás felé fordultak

Bóka János a Fidesz megemlékezésén: kutya nehéz, küzdelmes évek állnak előttünk

Nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óraátállítás 2026: kezdődik a téli időszámítás

Óraátállítás 2026: kezdődik a téli időszámítás

Óraátállításra kerül sor most vasárnap: hajnali 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órákat. Magyarországon a téli időszámítás hivatalos kezdete a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy órával többet alhatunk, mivel visszafelé állítjuk az órát. Azt, hogy meddig marad velünk az óraátállítás, egyelőre nem tudjuk pontosan. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi, egy órás óraátállítás eltörléséről döntött korábban, a megvalósítás viszont több tényező miatt várat magára. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, még nem dőlt el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Egy kisebb fa kivágására már 10-15 ezer forintos irányárat is találni, egy nagyobb példány eltávolítása viszont 130-180 ezer forintba is kerülhet.

BBC
Business Sport Travel Science
France prepares for day of protest a week after nationwide riots

France prepares for day of protest a week after nationwide riots

More than 70,000 police officers are to be deployed over fears protesters will defy restrictions on demonstrations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 23. 22:10
A szabadság és az összefogás fontosságáról beszélt a köztársasági elnök és a miniszterelnök – a nap hírei
2026. október 23. 21:47
Hankó Balázs nincs jól, de kitart
×
×