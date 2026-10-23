Dunaújváros a csőd szélén táncol és kormányzati segítségben reménykedik a vasmű csődje miatt

Medgyesi Miklós elmondta: a Dunai Vasmű a város legnagyobb adófizetője volt, viszont most már évek óta nem fizet adót, ami jókora bevételkiesést jelent a városnak.

„Ez a 11 milliárd két tényezőből áll össze. Az egyik az elmaradt adóbevétel, ami körülbelül 4 milliárd forint – ez fizetési könnyítés volt a város részéről a Dunai Vasműnek még 2021-22-ben, hogy fizetést tudjanak adni. Ezt követően a város is, mint nagyon sok cég, futhat a pénze után, a felszámolás során tudjuk követelni. A maradék 7 milliárd forint pedig az az összeg, amennyi városi adóbevétel azóta a legnagyobb adófizetőtől kiesett” – fogalmazott. Hozzátette:

ennek következtében a város is fizetésképtelenné válhat.

„Az előző kormányzat létrehozott egy gazdasági övezetet. Ez azt jelenti, hogy a város határában álló Hankook-gyár és a Dunaújvárosnak a Modern Városok Programban adott ipari park Iváncsa határában épült fel, ennek a Dunaújváros felé járó adóját sem kapjuk meg” – mondta, kiemelve, hogy ez a két tétel a vasművel együtt már a 20 milliárd forintot is eléri. A banktól pedig azt a jelzést kapták, hogy muszáj most már a bevételeiket növelni.

„Ezt vagy adóemeléssel tudjuk elérni, tehát a lakossági adókat kell emelni, vagy pedig valamilyen módon kormányzati segítséggel vissza kell állítani az eredeti állapotot a különleges gazdasági övezet előtti helyzetre, ezen dolgozunk most. Ha ez nem sikerül, akkor év végén a hitelkeret lejár, és januárban gyakorlatilag fizetésképtelenné válhat a város” – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy folyamatos a párbeszéd Nagy Ervinnel, a térség országgyűlési képviselőjével, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül is folyamatos az egyeztetés az érintett minisztériumokkal.

„Abszolút értik a helyzetünket, látják, hogy Dunaújváros még a többi nagyváros között is egy sokkal rosszabb helyzetben van. Itt most az időtényező nagyon fontos,

néhány hét maradt már csak arra, hogy megtörténjenek ezek a lépések, és rendezni tudjuk a helyzetet”

– árulta el.

A szolidaritási adó ügye Dunaújvárost is érinti. A vasmű hiába nem fizet, mivel egy csúsztatott szolidaritási adókötelezettségről van szó, ezért ezt a városnak ugyanúgy meg kell fizetnie, csak az idei évben 1,7 milliárd forintot.

„Bízunk abban, hogy jövőre, ahogy a miniszterelnök úr bejelentette, valóban csökken ez az adó, de ez nekünk jelen pillanatban egyelőre nem jelent megoldást a 11 milliárdos hiányra” – hívta fel a figyelmet.

Úgy látja, nagyjából 4 milliárd forint elég lenne ahhoz, hogy a márciusi adófeltöltést meg tudja valósítani a város. Hozzátette: összesen 18-20 milliárd forint esett ki, ám az elmúlt években már nagyon feszes gazdálkodást vezettek be, ezért ennek a pénznek most csak a töredékére van szükségük ahhoz, hogy a város működni tudjon.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.