Szigorítás lesz Józsefvárosban

Pikó András azt mondta: a tervek szerint sokkal szigorúbban szankcionálják majd a közösségi együttélés szabályait durván megsértőket, netán azokat, akik bűncselekményt követnek el önkormányzati lakásban, és például drogot árulnak.

Az új lakásrendelet tervezetéről november 20-ig online kérdőíven is elmondhatják a véleményüket a kerületiek – közölte.

A polgármester bejegyzése szerint három területen érdemben változik a szabályozás: több eszközük lesz azokkal szemben, akik súlyosan megsértik az együttélés szabályait; bővülnek a vagyon- és jövedelemvizsgálatok annak érdekében, hogy az önkormányzati lakásokat a valóban rászorulók használhassák; valamint átalakul a minőségi és egyéb lakáscserék rendszere.

Az új rendeletről várhatóan a decemberben dönt majd a képviselő-testület.