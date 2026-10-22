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Díszes utcatábla Budapesten, a Józsefvárosban.
Nyitókép: Wikipédia

Szigorítás lesz Józsefvárosban

Infostart / MTI

Új lakásrendeletet alkot a VIII. kerület, a szabályozása célja a józsefvárosiak nyugalmának biztosítása – közölte Pikó András polgármester a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Pikó András azt mondta: a tervek szerint sokkal szigorúbban szankcionálják majd a közösségi együttélés szabályait durván megsértőket, netán azokat, akik bűncselekményt követnek el önkormányzati lakásban, és például drogot árulnak.

Az új lakásrendelet tervezetéről november 20-ig online kérdőíven is elmondhatják a véleményüket a kerületiek – közölte.

A polgármester bejegyzése szerint három területen érdemben változik a szabályozás: több eszközük lesz azokkal szemben, akik súlyosan megsértik az együttélés szabályait; bővülnek a vagyon- és jövedelemvizsgálatok annak érdekében, hogy az önkormányzati lakásokat a valóban rászorulók használhassák; valamint átalakul a minőségi és egyéb lakáscserék rendszere.

Az új rendeletről várhatóan a decemberben dönt majd a képviselő-testület.

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