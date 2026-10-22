Sportesemény-revíziót rendelt el a kormány

A 2022 és 2025 között rendezett állami finanszírozású nagy nemzetközi sportrendezvények átvilágításáról szóló kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlöny csütörtök késő délután publikált számában.

Az „elmúlt években Magyarországon megrendezett nagy nemzetközi sportesemények átvilágításáról” szóló határozat szerint a kormány a belügyminisztert kéri fel, hogy a a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja felül a 2022. január 1. és 2025. december 31. között megvalósított nagyobb sportrendezvényeket.

A határozat értelmében felülvizsgálják az állami finanszírozású kiemelt sportesemények előkészítését, megrendeléseit, finanszírozását és elszámolását.

A miniszternek ezzel együtt értékelnie kell a 2025-ben megrendezett kiemelt sporteseményekre is kiterjedő, már elkészült külső szakértői átvilágítás megállapításait, azok alapján pedig meg kell határoznia a további célzott vizsgálatok körét.

A határozat szerint a belügyminiszternek a pénzügyminiszter bevonásával az átvilágítás végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról november végéig kell előterjesztést készítenie a kormány számára, míg a felülvizsgálat lefolytatására jövő március végéig szabott határidőt a kormány.