ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.65
usd:
325.29
bux:
0
2026. október 22. csütörtök Előd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat/Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Gyönyörű hely Dobogókőnél – itt a figyelmeztetés, és a fotók a pilisi kirándulók mentéséről

Infostart

Szinte csábíthatja a gyönyörű őszi idő a túrázókat, hogy ne csak a kijelölt ösvényeken járjanak. Ketten bajba kerültek: egyikük leesett, másikuk egy sziklapárkányon rekedt.

A Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó-parancsnokság műveletirányítói riasztották a napokban a Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkatársait azzal, hogy a helyszínen lévő kollégáik szerint túrázók sérültek meg a Pilisben, Dobogókő alatt, a Fekete-hegy környékén.

A beszámolók szerint két hölgy valamiért letért a kijelölt túraútvonalról, majd egy rendkívül meredek lejtőn megcsúsztak és több métert zuhantak. Egyikük egy kitett, függőleges sziklaszakaszon esett le, és mintegy 20-30 métert csúszott tovább. Olyan sérüléseket szenvedett, hogy saját erejéből képtelen volt elhagyni a helyszínt. Őt az elsőként kiérkező esztergomi hivatásos és önkéntes tűzoltók alulról meg tudták közelíteni, a mentők a helyszínen ellátták, majd a tűzoltók segítségével eljutott a mentőautóig.

A társa viszont a sziklán, körülbelül 10 méteres magasságban (ez 2–3 emeletnek felel meg), egy fél lépésnyi szélességű kis párkányán rekedt. Ő nem sérült meg, de a kiszögellést nem tudja, nem merte elhagyni sem lefelé, sem felfelé. A tűzoltók rendkívül profi módon, tudásuknak és eszköztáruknak megfelelően mindent megtettek, hogy megelőzzék a nagyobb bajt: mentőkötéllel megközelítették és rögzítették a bajba jutottat, megakadályozva a további csúszást. Ám alpintechnikai mentőkapacitás hiányában nem tudták biztonságosan lehozni. A műveleti vezető ekkor kérte a barlangi mentők és a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat bevonását a megkezdett akciójuk biztonságos befejezéséhez.

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Szentendréről négy fővel, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat pedig három, a környéken lakó tagjával indult a Fekete-hegyhez. A falon rekedt hölgyet kötelekkel, mentőháromszöggel (pelenka-beülővel), valamint a két civil csapat alpintechnikai tudásával gyorsan és biztonságosan lehozták a párkányról: a legkitettebb letöréseken és függőleges falrészeken leeresztették a hölgyet, a már járható meredekségű részeken pedig kötélbiztosítással kísérték lefelé, egészen a biztonságos útig.

A mentésről a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat készített képeket.

A barlangi mentők közölték: „tanulság az is, hogy bár a Pilis erdei és panorámás meredélyei ősszel gyönyörűek, és szinte csábítják az embert arra, hogy járatlan ösvényeken is csatangoljon, célszerű a kockázatokat az adott pillanatban rendelkezésünkre álló teljesítőképességünk határainak figyelembevételével vállalni. A meredek hegyi terepen sokat javít a biztonságunkon a megfelelő lábbeli és szükség esetén a túrabot, de ezek sem pótolják a körültekintő tervezést és a jól kontrollált kockázatvállalást. Persze legyen mindig ‘B terv’ is a tarsolyunkban, célszerű bekészíteni az őszi túrákra fejlámpát, izolációs fóliát, plusz ruhadarabot, feltöltött telefont, és a telefonban az adott területen működő hegyi mentést végző szervezetek telefonszámát”.

A kutató-mentők pedig azt írták: „a kijelölt turistautak elhagyása rengeteg veszélyt rejt magában! Bár ez az eset szerencsére nem végződött tragédiával, őszintén meg kell mondanunk: nem sokon múlt.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gyönyörű hely Dobogókőnél – itt a figyelmeztetés, és a fotók a pilisi kirándulók mentéséről

katasztrófavédelem

esés

dobogókő

túrázó

magyar barlangi mentőszolgálat

pilisszentlélek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Veszélyes fordulatot vehetnek az európai tüntetések – szakértő figyelmeztet

Veszélyes fordulatot vehetnek az európai tüntetések – szakértő figyelmeztet
Az ukrán–orosz konfliktus miatt kialakult életszínvonalcsökkenés a kiváltó oka Franciaországban és Spanyolországban zajló tüntetéseknek – mondta az InfoRádióban Somkuti Bálint biztonságpolitikai elemző, aki szerint a titkosszolgálatok hibája, hogy a megmozdulások erőszakos demonstrációvá alakultak. Soós Eszter Petronella politikai elemző, a Milton Friedman Egyetem tanára szerint bár hosszú távú következtetéseket még nem lehet levonni a tüntetések kimenetelével kapcsolatban, de ha a kormányok nem tudják jól kezelni az egyre inkább erőszakos demonstrációkat, abba belebukhatnak.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.22. csütörtök, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elestek a bankok, azonnal magyarázatot követelnek a Google-től a pénzügyi szektort megbénító leállás miatt

Elestek a bankok, azonnal magyarázatot követelnek a Google-től a pénzügyi szektort megbénító leállás miatt

Az európai pénzügyi felügyeletek magyarázatot várnak a Google-tól, miután a Google Cloud keddi leállása órákra megbénította több nagybank digitális szolgáltatásait, így több millió ügyfél maradt hozzáférés nélkül. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 22.)

A Pénzcentrum 2026. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
UK working to identify exposure after global cyber-security warning

UK working to identify exposure after global cyber-security warning

Governments and companies are scrambling to protect their websites, as Amazon says it experienced attacks before the warning was made public.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 22. 07:52
Száz kilós rombolóbombát találtak a Belvárosban – képek
2026. október 22. 05:36
Szigorítás lesz Józsefvárosban
×
×