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Az új Közlekedési Múzeum látványterve.
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook

Újra sínre kerülhet a Közlekedési Múzeum ügye

Infostart / MTI

Kőbányán lesz a múzeum, a pályázat pedig 8-12 hónap is lehet: kiírták a feltételes kivitelezési közbeszerzést az új Közlekedési Múzeum építésére – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid kiemelte: júniusban az új kormány egyik első jelentős fejlesztéspolitikai döntésével ismét zöld utat adott a kőbányai Közlekedési Múzeum megvalósításának. Ma pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk: megjelent a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési felhívás – írta.

Hozzátette: ez jelentős beruházás, egy ekkora közbeszerzés 8-12 hónapig is eltart a mai jogszabályok szerint. Ezt követően tud a kormány a végleges ajánlatok fényében dönteni arról, hogy a költségvetés helyzete alapján a forrást tudja-e biztosítani, és ha igen, milyen ütemben.

Kitért arra, hogy a már elkészült, nemzetközileg is kiemelkedő építészeti tervek alapján tervezik megvalósítani a beruházást. A cél, hogy átlátható versenyben, megfelelő minőségben és versenyképes áron valósuljon meg a létesítmény.

Kőbányán nem egyszerűen egy új múzeum épülhet: egy egykori vasúti iparterület újulhat meg, megőrizve a magyar közlekedés és járműgyártás örökségét, és bemutatva a közlekedés jövőjét is - közölte, hozzátéve: az ügy személyesen is fontos számára. Éveken át dolgoztak rajta, aztán politikai döntéssel megakasztották.

Most ott folytatjuk, ahol annak idején abba kellett hagynunk – írta.

Az új Közlekedési Múzeumnak Magyarország egyik legfontosabb kulturális és tudományos intézményének kell lennie Vitézy Dávid szerint, és azért dolgoznak, hogy végre megnyithassa kapuit.

Felidézte, hogy tíz éve nincs állandó kiállítása a Közlekedési Múzeumnak. Az 1896-ban megnyitott városligeti épületét a Liget projekt keretében, a korábbi kormány döntése nyomán lebontották. A múzeum korábbi főigazgatójaként hat éven át dolgozott azon, hogy „Magyarország egyik legfontosabb műszaki és közlekedéstörténeti gyűjteményét” látogathatóvá tegyék.

Nemzetközi építészeti tervpályázatot írtak ki, amelyen a világhírű New York-i Diller Scofidio + Renfro építésziroda nyert magyar építészekkel, az M-Teampannon csapatával közösen.

A kőbányai Északi Járműjavító történelmi vasúti csarnokainak felhasználásával világszínvonalú új múzeum tervei készültek el, és 2023-ra már a kiviteli tervek is rendelkezésre álltak - közölte.

Lázár János azonban mindezt félresöpörte – mutatott rá, leállította a budapesti beruházást, és helyette Debrecen határába, egy autópálya-csomópont közelében fekvő külterületre akarta költöztetni a Közlekedési Múzeumot.

Ez szakmailag teljes tévút. Nem Debrecennel van a baj, hiszen a vidéki kulturális fejlesztésekre nagyon is szükség van. Hanem azzal, hogy

egy országos jelentőségű, Budapesten közel 130 éves múlttal rendelkező intézményt rövid távú politikai okokból akartak egy teljesen alkalmatlan és megközelíthetetlen helyre elköltöztetni,

semmibe véve sok száz szakember többéves munkáját – írta bejegyzésében.

Október elején a miniszter a 32. Országos Urbanisztikai Konferencián közölte, hogy napokon belül kiírja a múzeum teljeskörű felújításának feltételes kivitelezési közbeszerzését a nemzetközi tervpályázaton győztes tervre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM). A nemzetközi építészeti pályázatot 2018-ban írták ki, 2019-ben bírálták el, a részletes tervek kidolgozása után 2021-re az építési engedélyeket is megszerezték az építészirodák.

A győztes terv szerint a múzeum otthona a kőbányai Északi Járműjavító barnamezős, közel 7 hektáros területe. A terv ötvözi és ellenpontozza a terület indusztriális, vasúti örökségét a modern, kortárs építészettel. A terv alapján a hajdani hatalmas dízelmozdony-javító csarnok szerkezetét megtartják, és azt egy új, kortárs üveghomlokzatú épületrésszel egészítik ki.

Az üvegszerkezetű új szárny a kiállítóteret kitolja a Kőbányai út felé, a tervben emellett nemcsak a múzeumépületre fókuszálnak, hanem egy parkosított szabad teret és új zöld parkot is létrehoznak a komplexum körül.

Korábban azt is közölték, hogy az új Közlekedési Múzeumban a korábbinál kétszer nagyobb állandó kiállítás jön létre. A Dízelcsarnok üveghomlokzatú épületrészében lesz a múzeum bejárata a Kőbányai út-Könyves Kálmán körút csomópont, illetve az újonnan létesítendő Közlekedési Múzeum vasútállomás felől.

A Kőbányai útra néző műemléki védettségű fejépület és a teljes téglahomlokzat szintén megújul: ott kapnak helyet többek között a múzeum archívumi, könyvtári gyűjteményei és kutatási egységei, valamint a kifejezetten műszaki-közlekedési eszközökre specializált korszerű restaurátorműhelyek.

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