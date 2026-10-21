Forsthoffer Ágnes nagyon örül: jó hírt közöl a Balatonról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter részletesebben írt közösségi oldalán a fejlesztésekről.

„Folytatjuk az észak-balatoni vasútvonal felújítását: több mint 20 kilométeres szakaszt érintenek a munkák, 840 méteren cseréljük a síneket” – hangsúlyozta.

A héten Székesfehérvár és Balatonfüred között folytatják az észak-balatoni vasútvonal karbantartását, a munkálatok miatt október 22-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között vonatpótló buszok közlekednek.

A tapolcai sebesvonatok Balatonfüred és Tapolca között járnak, az utasok Balatonfüred és Lepsény között pótlóbuszokkal, Budapest és Lepsény között pedig a dél-balatoni InterCitykkel utazhatnak. A megszokottnál korábbi indulásra és hosszabb utazási időre kell számítani.