ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.22
usd:
325.42
bux:
143326.2
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy modern MÁV-vonat halad el egy vasúti átjárónál, leengedett sorompónál és piros jelzésnél.Forrás: GettyImages
Nyitókép: GettyImages/Janos Varga

Forsthoffer Ágnes nagyon örül: jó hírt közöl a Balatonról

Infostart

Folytatódik a vasútvonalak felújítása a Balaton felé. Választókerületünk, mint turisztikai desztináció számára is kiemelten fontos, hogy Budapestről a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban lehessen lejutni a magyar tengerhez – írta a házelnök Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter részletesebben írt közösségi oldalán a fejlesztésekről.

„Folytatjuk az észak-balatoni vasútvonal felújítását: több mint 20 kilométeres szakaszt érintenek a munkák, 840 méteren cseréljük a síneket” – hangsúlyozta.

A héten Székesfehérvár és Balatonfüred között folytatják az észak-balatoni vasútvonal karbantartását, a munkálatok miatt október 22-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között vonatpótló buszok közlekednek.

A tapolcai sebesvonatok Balatonfüred és Tapolca között járnak, az utasok Balatonfüred és Lepsény között pótlóbuszokkal, Budapest és Lepsény között pedig a dél-balatoni InterCitykkel utazhatnak. A megszokottnál korábbi indulásra és hosszabb utazási időre kell számítani.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes nagyon örül: jó hírt közöl a Balatonról

balaton

vasút

vitézy dávid

forsthoffer ágnes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is
Miután őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, a fia, Matolcsy Ádám is feltűnt a rendőrség körözési listáján. Az ügyészség korábban közölte: szerdán két embert vett őrizetbe a főügyészség, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Előzőleg gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és bűntársait. A letartóztatásról várhatóan pénteken dönt a bíróság.
 

Ügyészség: Matolcsy György mellett bűntársát is őrizetbe vették és kihallgatták

Matolcsy György péntekig biztosan rács mögött marad, kezdeményezték a letartóztatását

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

„Az emberek látni akarják az elszámoltatást” – amerikai hírügynökségnek adott interjút Magyar Péter

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX

Új lendületet kapott az AI-sztori, szárnyal a SpaceX

Javuló hangulatban telik a szerdai kereskedés a tőzsdéken, Ázsiában emelkedtek az indexek, és Európában is pozitív mozgások láthatók. A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul, a SpaceX és a Super Micro friss számai új lendületet adtak az AI-sztorinak, ma pedig többek között a Meta és a Tesla számaira figyelhetnek a befektetők. A megnyugvás ugyanakkor továbbra is törékeny, hiszen az AI-beruházások megtérülése körüli aggodalmak, a magas kötvényhozamok és az ismét emelkedő olajárak is óvatosságra intenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést október 23-a alkalmából 2026-ban

Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést október 23-a alkalmából 2026-ban

Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából számos művész, tudós és közéleti szereplő kapott állami kitüntetést.

BBC
Business Sport Travel Science
US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

The 74-year-old former teacher, who was captured, has been released without any "swap" required, Trump says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 17:44
Tanórányi ebédszünetet, olcsóbb menzát az iskolákba! – javasolja a Magyar Közétkeztetők Szövetsége
2026. október 21. 17:20
Baranyi László színészt díjazta a Polgári Magyarországért Alapítvány
×
×