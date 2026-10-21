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Pink Anti-Stress Squash squishy Dumpling Lying In Yellow Case.
Nyitókép: Kristsina Shoba/Getty Images

Fogyasztóvédelem: tízből kilenc dumpling játék megbukott a vizsgálaton

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata alapján a legtöbb stresszoldó gőzgombóc igen veszélyes, több módon is ártalmas lehet a használókra, például gyerekekre nézve.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával a kormányhivatalok több mint kétezer squishy dumpling játékot ellenőriztek, amelyek 89 százaléka nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, a laboratóriumi körülmények között vizsgált játékoknak pedig mindegyike tartalmazott olyan összetevőt, amely az egészségre súlyosan káros lehet – közölte a hatóság szerdán.

A squishy dumpling egy puha, nyomkodható stresszoldó játék, formája ázsiai gőzgombócot idéz.

A hatóság közlése szerint a játék veszélyességére utaló egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az erős, benzinre, hígítóra vagy általános vegyszerszagra emlékeztető szag.

A másik jelentős veszély a szakadás és a belső anyagok kiszabadulása. Ha a játék fala elvékonyodik, megreped vagy kidurran, a belső gél a gyermek bőrére, kezére, szemébe vagy a környező felületekre kerülhet, ami irritációt, hámlást vagy akár vegyi égéshez hasonló tüneteket is okozhat.

Egyes ilyen játékok felületén úgynevezett flocking por lehet, amely a kellemes, matt, púderes tapintást adja. Ez a por sok esetben mikroműanyag jellegű textilszál-őrlemény, amely használat közben a levegőbe kerülhet, így a gyermek belélegezheti. Ez torokirritációt, köhögést, érzékeny vagy asztmás gyermekeknél pedig komolyabb panaszokat is kiválthat – figyelmeztetett a hatóság.

Az ellenőrzött játékok közel fele erős, szúrós vegyszerszagú volt. A NAV Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi bevizsgált minta nem megfelelőnek bizonyult:

a játékok olyan veszélyes anyagokat tartalmaztak, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

A kormányhivatalok munkatársai 114 kereskedelmi egységben összesen 2325 darab terméket ellenőriztek, amelyek 89 százalékában (2058 darab) állapítottak meg valamilyen kifogást. A mintavételekre bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, áruházláncokból, játékboltokból és webáruházakból egyaránt sor került. A kisebb üzletekben talált termékeknél a kifogásolási arány megközelítette a 100 százalékot.

Az NKFH szakmai irányításával végzett országos ellenőrzés eredményeként a kormányhivatalok összesen 108 piacfelügyeleti eljárást indítottak, amelyek során megtiltották a nem megfelelő termékek forgalmazását. A hatósági fellépés célja, hogy a veszélyes játékok ne jelenthessenek további kockázatot a gyermekek egészségére és biztonságára.

Arra hívták fel a figyelmet, hogy különösen gyanús, ha a csomagolás hiányos, nehezen értelmezhető, vagy semmilyen visszakövethető gyártói információt nem tartalmaz.

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Kezdőlap    Belföld    Fogyasztóvédelem: tízből kilenc dumpling játék megbukott a vizsgálaton

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