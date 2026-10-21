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Nyitókép: GettyImages/Tatiana Sviridova

Felpörgette a komát a NAV

Infostart / MTI

A Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (koma) szereplőknek a legtöbb eljárásban nem kell külön nullás igazolást beszerezniük, jelenleg 260 ezer adózó szerepel az adatbázisban, és a NAV tovább fejleszti a szolgáltatást.

A tervek szerint 2028-tól még gyorsabb és automatizáltabb lehet a köztartozásmentesség igazolása – közölte az adóhivatal szerdán.

A NAV-tól az adóigazolás – a köznyelvben nullás igazolás – ingyenesen kérhető elektronikusan, telefonon vagy személyesen. Személyes ügyintézéskor – ha az adózó a feltételeknek megfelel – az igazolást a NAV azonnal kiállítja. 2026 első kilenc hónapjában több mint 390 ezer, 2025-ben pedig félmilliónál is több adóigazolás iránti kérelem érkezett a NAV-hoz – idézte fel a közlemény.

Akinek rendszeresen kell igazolnia köztartozásmentességét, annak ennél is egyszerűbb megoldás a koma. Az adatbázisban való szereplés a legtöbb olyan eljárásban kiváltja a külön adóigazolást, amelyben jogszabály írja elő a köztartozásmentesség igazolását. Pályázathoz, támogatáshoz vagy hitelhez így nem kell minden alkalommal új igazolást kérni: a komában szereplő adózó köztartozásmentessége folyamatosan ellenőrizhető – emelte ki a NAV.

Aki megfelel a feltételeknek, bármikor kérheti felvételét az adatbázisba. Az Ügyfélportál koma menüpontjában néhány kattintással elindítható a jelentkezés, a rendszer pedig abban is segít, ha valamelyik feltétel még nem teljesül.

A NAV a jelenleg működő szolgáltatások mellett tovább egyszerűsíti a köztartozásmentesség igazolását. Mint közölték, a DIMOP Plusz Projekt keretében olyan elektronikus szolgáltatás fejlesztésén dolgozik, amely a már rendelkezésére álló adatokra építve automatizáltabbá és gyorsabbá teszi az igazolás kiadását.

Jelezték: a fejlesztéshez kapcsolódó törvényi rendelkezések hatálybalépése időközben módosult: az új szabályok 2028. január 1-jén lépnek hatályba. A végrehajtási szabályok ehhez igazítása folyamatban van.

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