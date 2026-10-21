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Nyitókép: Pixabay

Feljelentette elődjét Orosháza polgármestere

Infostart / MTI

Feljelentést tett Raffai János jelenlegi polgármester Dávid Zoltán korábbi polgármester ellen hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt – közölte a városvezető a Facebook-oldalán.

Az ügy egy önkormányzati szolgálati lakáshoz kapcsolódik. Lakója, egy orvos 2017-ben kapta meg a lakást egészségügyi munkavégzéséhez, 2021-ben azonban elvesztette orvosi szolgálati jogviszonyát.

Dávid Zoltán (Fidesz-KDNP) azonban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen maga is elismerte, hogy ő biztatta az érintettet a lakásban maradásra – fejtette ki Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek).

Mostanra 5,5 millió forintos tartozás halmozódott fel, amelyet az önkormányzat peres úton próbál behajtani – jegyezte meg a polgármester.

A tartozás abból származik, hogy az ingatlan használatáért, ha nem szolgálati lakásként bérlik, magasabb díjat kellene fizetni.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Fidesz-KDNP frakciója ezt a pert szerette volna lezárni, és a teljes követelést elengedni azzal az érveléssel, hogy „emberi gesztust” kell gyakorolni az orvos felé, aki a kórházi jelzések szerint visszatérne a helyi betegellátásba. Az ülésről a polgármester kivonult, levezető elnök hiányában a testület nem tudott határozatot hozni.

„A szolgálati lakások a város vagyonát képezik. Polgármesterként kötelességem megvédeni a város vagyonát, és tisztázni minden olyan ügyet, amelyben felmerül a közvagyonnal való szabálytalan gazdálkodás gyanúja” – írta Raffai János, hozzátéve, hogy a feljelentés nem jelent bűnösséget. Annak megállapítása, hogy történt-e bűncselekmény, a nyomozó hatóságok feladata – írta.

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