Baranyi László színészt díjazta a Polgári Magyarországért Alapítvány

A 22. Polgári Magyarországért Díj átadásán a közlemény szerint Kövér László, az alapítvány elnöke azt mondta: Baranyi László munkássága, 1956-os helytállása és a nemzeti, polgári értékek iránti hűsége egyaránt indokolja az elismerés odaítélését. Méltatását a beszámolóban foglaltak szerint azzal zárta, hogy „a szabadságot nem elegendő egyszer kivívni, azért újra és újra meg kell küzdeni”.

A volt házelnök beszédében az 1956-os forradalom öröksége mellett a Terror Háza Múzeum körül kialakult helyzetre is kitért. Szerinte az intézményt a forradalom 70. évfordulóján „méltatlan politikai leszámolás színterévé” tették, a múzeum új fenntartója által elrendelt szakmai felülvizsgálat kapcsán pedig megkérdőjelezte a diktatúrák bűneinek bemutatásához használt további nézőpontok szükségessége mellett azt is, hogy kik jogosultak újraértelmezni „a magyar történelem legfájdalmasabb fejezeteit”.

Idézték Baranyi Lászlót, aki visszaemlékezésében hangsúlyozta, hogy a szabadságharc 12 napja egész életére meghatározó élmény maradt, a forradalom kitöréséről pedig egy fellépését követően, egy tüntetőtől értesült. Az október 25-i „véres csütörtök borzalmai hatására” döntött úgy, hogy maga is bekapcsolódik a szabadságharcba.

A színművész arról is beszélt, hogy akkori felesége próbálta lebeszélni a részvételről, emlékeztetve arra, hogy Budapest ostromakor "már átélte a háború borzalmait a főváros védőinek oldalán". A forradalom leverését követő megtorlást végül egy adminisztrációs tévedésnek köszönhetően kerülte el, a róla szóló dokumentumokban hibásan, Bárány Lászlóként szerepelt a neve – közölték.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a díjátadóhoz kapcsolódó videónyilatkozatában úgy fogalmazott: „jöttünk visszavenni, ami a miénk - ha csak néhány órára is”. E kijelentését a Terror Háza Múzeum körül kialakult helyzettel indokolta, szerinte az intézmény ellen most politikai leszámolás zajlik.

Az ünnepséget Gulyás István televíziós műsorvezető, az M5 kulturális csatorna korábbi igazgatója nyitotta meg. Felvezető szövegében a közlés szerint arról beszélt, a múzeum 2002-es megnyitásakor aligha gondolta volna bárki, hogy 24 évvel később „olyan törekvésekkel kell szembenézni, amelyek a múzeumban bemutatott történelmi múlt eltörlését célozzák”.

Felhívta a figyelmet arra, hogy október 23-án kettős jubileum lesz: az 1956-os forradalom és szabadságharc 70., valamint a 2006-os őszi események 20. évfordulója.