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A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Sukorón a megnyitó napján, 2024. október 12-én. A sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméteren terül el a Velencei-tó partján.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Jelentős változás a Nemzeti Kajak-kenu Akadémiánál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A háromszoros olimpiai bajnok nevét viselő, több tízmilliárd forintos állami beruházásból felépült létesítmény az utóbbi időben üzemeltetési és beszerzési viták miatt került a figyelem középpontjába.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia hivatalos elnevezéséből az alapító kérésére tűnt el a név. A Nemzeti Sportügynökség a Blikk megkeresésére közölte, hogy az akadémiával új szerződés megkötése van folyamatban. A szervezet tájékoztatása szerint Kovács Katalin kérte a betűk eltávolítását, a felirat pedig az általa bérelt csónakházra kerül át.

A létesítmény további sorsáról a közeljövőben lehet döntés, az olimpiai bajnok tanítványai azonban továbbra is az akadémián edzenek.

A név eltávolításának előzménye, hogy Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár júliusban bejelentette az intézmény működésének átvilágítását. Emellett kezdeményezte, hogy az akadémia fizessen bérleti díjat az állami létesítmény használatáért.

A mintegy 70 milliárd forintos állami beruházásból felépült akadémiát 2024 októberében adták át. Kálnoki-Kiss Attila azt kifogásolta, hogy az intézmény korábbi döntés alapján bérleti díj nélkül használhatja a létesítményt, miközben jelentős állami támogatásban részesül – írja az Index.

Az akadémia támogatása 2026-ban meghaladta az egymilliárd forintot.

Kovács Katalin és férje, Schmidt Ádám korábbi sportért felelős államtitkár visszautasították a kritikákat. A kajakozó szerint az akadémia nem pusztán sportegyesületként működik, hanem utánpótlás-nevelési, sporttudományi és oktatási feladatokat is ellát.

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Kezdőlap    Belföld    Jelentős változás a Nemzeti Kajak-kenu Akadémiánál

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