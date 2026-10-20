Jelentős változás a Nemzeti Kajak-kenu Akadémiánál

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia hivatalos elnevezéséből az alapító kérésére tűnt el a név. A Nemzeti Sportügynökség a Blikk megkeresésére közölte, hogy az akadémiával új szerződés megkötése van folyamatban. A szervezet tájékoztatása szerint Kovács Katalin kérte a betűk eltávolítását, a felirat pedig az általa bérelt csónakházra kerül át.

A létesítmény további sorsáról a közeljövőben lehet döntés, az olimpiai bajnok tanítványai azonban továbbra is az akadémián edzenek.

A név eltávolításának előzménye, hogy Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár júliusban bejelentette az intézmény működésének átvilágítását. Emellett kezdeményezte, hogy az akadémia fizessen bérleti díjat az állami létesítmény használatáért.

A mintegy 70 milliárd forintos állami beruházásból felépült akadémiát 2024 októberében adták át. Kálnoki-Kiss Attila azt kifogásolta, hogy az intézmény korábbi döntés alapján bérleti díj nélkül használhatja a létesítményt, miközben jelentős állami támogatásban részesül – írja az Index.

Az akadémia támogatása 2026-ban meghaladta az egymilliárd forintot.

Kovács Katalin és férje, Schmidt Ádám korábbi sportért felelős államtitkár visszautasították a kritikákat. A kajakozó szerint az akadémia nem pusztán sportegyesületként működik, hanem utánpótlás-nevelési, sporttudományi és oktatási feladatokat is ellát.