ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.67
usd:
325.4
bux:
143109.99
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illusztráció gazdasági tevékenység
Nyitókép: Ludmila Nilava pexels.com

Átláthatóvá teszik a közigazgatás szerkezetét

Infostart / MTI

Egységes honlap mutatja be a központi közigazgatás szervezetrendszerét és a többségi állami tulajdonnal érintett cégeket, a kormany.hu/kormanyzatifa oldalon jól láthatóak az irányítói és a tulajdonosi viszonyok is – tudatta közleményben a Kormányzati Kommunikáció.

A kormányzati szervezeti fa feladata, hogy bemutassa, hogyan működik és épül fel a közfeladatokat ellátó központi szervezetrendszer, és áttekinthetővé teszi a közvagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi és irányítási viszonyokat. Ez is az átlátható kormányzás része – közölték.

A tájékoztatás szerint kormányzati szervezeti fán bemutatják a központi államháztartási szervezetrendszer szereplőit, a költségvetési szervek irányítási és fenntartói kapcsolatait, és a többségi állami tulajdonnal érintett gazdasági társaságokat. A kormányzati fa segíti a közigazgatás központi szintjében és az állami tulajdonú cégek bonyolult rendszerében az eligazodást.

Az ábrán a kormány által felügyelt szervek mellett az összes központi állami szerv szerepel – írták, hozzátéve: például jól lekövethető, ki felel a közmédiáért, hány törvényszék munkáját felügyeli az Országos Bírói Tanács, vagy hogy milyen cégek voltak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kezében.

A szervezeti fa nyilvános adatokból dolgozik: egységes rendszerbe foglalták, ami eddig csak különálló adatforrásokból volt megismerhető. A szerteágazó ábra böngészése mellett rá lehet keresni egy-egy konkrét cégre vagy szervezetre is az oldal tetején látható keresőben.

A közlemény szerint láthatóvá tették a szervezeti változásokat időrendben is: az oldal az aktuális állapot mellett bemutatja azt is, milyen változások történtek a májusi kormányváltás óta, illetve 2018 után.

A felület a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésének eredménye. A költségvetési szervekre vonatkozó adatok elsődleges forrása a Magyar Államkincstár nyilvántartása, a cégadatok a Magyar Cégadat Szolgáltató Kft.-től származnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Átláthatóvá teszik a közigazgatás szerkezetét

közigazgatás

államigazgatás

kormányzati kommunikáció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt

Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt
A költségvetési hiányt 2027-re 4,9 százalékra csökkentené a kormány – ez volt a legfontosabb vállalása a jövő évi tervezetnek a Portfolio gazdasági lap igazgatója, makrogazdasági elemző szerint. Az InfoRádióban elmondta, még nem látni, pontosan milyen forrásokból fogja tudni fedezni az adócsökkentéseket a kormány, viszont első ránézésre inkább realista, mint populista a költségvetési tervezet.
 

Mi jön az árrésstop vége után? – Ígéret: a vásárlóknak is jobb lesz

Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

Csalódást okozott a kormány béremelési terve a rendvédelmi dolgozóknak

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Hétfőn a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedden 10 órakor azonban a pénzügyminiszterrel együtt újabb információkat közölt. Kármán András a költségvetés részleteiről minden rendelkezésre álló ábrát megosztott, Magyar Péter pedig példákkal illusztrálta, milyen élethelyzetű emberek hogyan léphetnek egyet előre 2027-ben annak ellenére, hogy a költségvetést nagyon nehéz helyzetben vették át.
 

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Költségvetési részletek után kamatdöntés - Mutatjuk, hogy reagálnak a magyar részvények

Költségvetési részletek után kamatdöntés - Mutatjuk, hogy reagálnak a magyar részvények

Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is vannak izgalmas dolgok: 14 órakor napvilágot látott az MNB kamatdöntése, és napközben a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatta a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet publikálták délelőtt, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek. Egyelőre rossz a hangulat az európai piacokon, a magyar tőzsdét rángatják. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek

Az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek

Miközben egyre többen használnak mesterséges intelligenciát a munkájukban.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky prepares for Oslo talks with US envoys as Rubio denies withholding intelligence

Zelensky prepares for Oslo talks with US envoys as Rubio denies withholding intelligence

The US secretary of state rejects accusations Ukrainians were dying because the US was withholding intelligence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 13:53
Bővülő hatáskör: körözést rendelhet el és DNS-mintákhoz is hozzáférhet az NVVH
2026. október 20. 13:20
Kiemelt sport- és nemzeti rendezvények – jelentős változások jönnek
×
×