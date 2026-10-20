Átláthatóvá teszik a közigazgatás szerkezetét

A kormányzati szervezeti fa feladata, hogy bemutassa, hogyan működik és épül fel a közfeladatokat ellátó központi szervezetrendszer, és áttekinthetővé teszi a közvagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi és irányítási viszonyokat. Ez is az átlátható kormányzás része – közölték.

A tájékoztatás szerint kormányzati szervezeti fán bemutatják a központi államháztartási szervezetrendszer szereplőit, a költségvetési szervek irányítási és fenntartói kapcsolatait, és a többségi állami tulajdonnal érintett gazdasági társaságokat. A kormányzati fa segíti a közigazgatás központi szintjében és az állami tulajdonú cégek bonyolult rendszerében az eligazodást.

Az ábrán a kormány által felügyelt szervek mellett az összes központi állami szerv szerepel – írták, hozzátéve: például jól lekövethető, ki felel a közmédiáért, hány törvényszék munkáját felügyeli az Országos Bírói Tanács, vagy hogy milyen cégek voltak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kezében.

A szervezeti fa nyilvános adatokból dolgozik: egységes rendszerbe foglalták, ami eddig csak különálló adatforrásokból volt megismerhető. A szerteágazó ábra böngészése mellett rá lehet keresni egy-egy konkrét cégre vagy szervezetre is az oldal tetején látható keresőben.

A közlemény szerint láthatóvá tették a szervezeti változásokat időrendben is: az oldal az aktuális állapot mellett bemutatja azt is, milyen változások történtek a májusi kormányváltás óta, illetve 2018 után.

A felület a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésének eredménye. A költségvetési szervekre vonatkozó adatok elsődleges forrása a Magyar Államkincstár nyilvántartása, a cégadatok a Magyar Cégadat Szolgáltató Kft.-től származnak.