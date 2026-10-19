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traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Kichigin/Getty Images

Rendkívüli dugó, két autópályán is több kilométeres a sor

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Az M0-son és az M4-esen is nagy a gond hétfő reggel.

Az Útinform kora reggeli közlése szerint az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a 17-es és a 14-es km között a Deák Ferenc hídon aszfaltoznak. A két sávra szűkült szakasz miatt a kialakult torlódás már 4-5 km-es. Hosszabb menetidőre készüljenek!

Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon, Üllő térségében. A 28-as km-nél a belső sávon állnak az érintett járművek, 2-3 km-es a forgalmi dugó.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon.

  • Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál és Hatvannál a kiépített tereléseknél,
  • az M5-ös autópályán szintén a terelésnél lassulnak a járművek.

Sokan haladnak

  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól kezdődően,
  • a 31-es főúton Mendénél és Maglódnál,
  • illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli dugó, két autópályán is több kilométeres a sor

dugó

m0-s autóút

m4-es

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Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is. Magyar elismerte, hogy 2024 augusztusában szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel, a drogfogyasztást viszont határozottan tagadja, és a megszólaltatott tanúk közül senki sem látta őt kábítószert használni. Az oldal az áprilisi választás másnapján eltűnt, az ügyben pedig bírósági eljárások és rendőrségi nyomozás is indult, de továbbra sem bizonyított, ki rendelte meg és finanszírozta a kampányt.

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