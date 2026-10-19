Rendkívüli dugó, két autópályán is több kilométeres a sor

Az Útinform kora reggeli közlése szerint az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a 17-es és a 14-es km között a Deák Ferenc hídon aszfaltoznak. A két sávra szűkült szakasz miatt a kialakult torlódás már 4-5 km-es. Hosszabb menetidőre készüljenek!

Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon, Üllő térségében. A 28-as km-nél a belső sávon állnak az érintett járművek, 2-3 km-es a forgalmi dugó.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál és Hatvannál a kiépített tereléseknél,

az M5-ös autópályán szintén a terelésnél lassulnak a járművek.

Sokan haladnak

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól kezdődően,

a 31-es főúton Mendénél és Maglódnál,

illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!