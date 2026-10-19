Hátborzongató hajó bukkanhat fel a Balatonnál

A BAHART tájékoztatása szerint a Szigliget motoros Halloween alkalmából pókhálókkal, tökökkel és más rémisztő dekorációkkal öltözik ünnepi díszbe – írja a Hellovidek.
A szervezők kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, a látogatók pedig akár jelmezben is érkezhetnek, hogy még hangulatosabb fotókat készíthessenek a fedélzeten. A programot 2026. október 31-én, szombaton két helyszínen rendezik meg. A Szigliget motoros először Balatonfüreden fogadja a látogatókat, majd délután Siófokon folytatódik a halloweeni kaland.
A meghirdetett időpontok a következők:
Balatonfüred, hajóállomás: 11:00–12:30
Siófok, hajóállomás: 16:00–17:30