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Befejezték a karbantartást a Dunakanyarban.

Felszabadult a Dunakanyar

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Véget ért a vágányzár, befejeződött a megelőző karbantartás a Dunakanyarban, ahol a heves esőzések után lezúduló sár és sziklatörmelék már többször okozott károkat és fennakadásokat a váci vonalon, Nagymaros és Szob között - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt azt írta, Szent Mihály-hegynél a megerősített támfal mögül mintegy 600 köbméter törmeléket távolítottak el, hogy a védmű újabb omlások esetén is képes legyen felfogni a lezúduló hordalékot.

Emellett alpintechnikával átvizsgálták a hegyoldalt, és eltávolították a veszélyes szikladarabokat. Ezeket a megelőző munkálatokat immár évente többször elvégezik, hogy elkerüljék a pályakárokat és a forgalmi fennakadásokat - ígérte.

Hozzátette, a megelőzés mellett a pálya állapotán is javítottak. Göd és Vác között mintegy 120 tonna zúzottkő felhasználásával ágyazatot és síneket cseréltek, valamint megtisztították a pálya környezetét. Fokozatosan visszaállítják 80-ról 120 kilométer/órára a sebességet, amivel mintegy egy perccel csökkenhet a vonatok menetideje.

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