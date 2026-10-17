Felszabadult a Dunakanyar

Hegyi Zsolt azt írta, Szent Mihály-hegynél a megerősített támfal mögül mintegy 600 köbméter törmeléket távolítottak el, hogy a védmű újabb omlások esetén is képes legyen felfogni a lezúduló hordalékot.

Emellett alpintechnikával átvizsgálták a hegyoldalt, és eltávolították a veszélyes szikladarabokat. Ezeket a megelőző munkálatokat immár évente többször elvégezik, hogy elkerüljék a pályakárokat és a forgalmi fennakadásokat - ígérte.

Hozzátette, a megelőzés mellett a pálya állapotán is javítottak. Göd és Vác között mintegy 120 tonna zúzottkő felhasználásával ágyazatot és síneket cseréltek, valamint megtisztították a pálya környezetét. Fokozatosan visszaállítják 80-ról 120 kilométer/órára a sebességet, amivel mintegy egy perccel csökkenhet a vonatok menetideje.