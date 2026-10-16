Pósfai Gábor: megszűnik egy rendfokozat a rendvédelemben

Pósfai Gábor a posztban kiemelte: minden megszerzett rendfokozat valós érték marad. A rendvédelemben a rendfokozat a hivatásos pálya, a szolgálati évek és a szakmai tapasztalat elismerése.

A most benyújtandó javaslat alapján megszüntetik a méltatlan helyzeteket teremtő „címzetes” rendfokozatokat: minden hivatásos a pályája során elért legmagasabb rendfokozatát viseli, továbbá a megszerzett rendfokozat nem veszhet el pusztán egy átszervezés vagy beosztásváltás miatt, kivéve a fegyelmi/minősítési eseteket – tette hozzá.