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Pósfai Gábor belügyminiszter ünnepi beszédet mond az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a Belügyminisztérium dísztermében 2026. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Pósfai Gábor: megszűnik egy rendfokozat a rendvédelemben

Infostart / MTI

Megszűnik a "címzetes" rendfokozat a rendvédelemben – közölte a belügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Pósfai Gábor a posztban kiemelte: minden megszerzett rendfokozat valós érték marad. A rendvédelemben a rendfokozat a hivatásos pálya, a szolgálati évek és a szakmai tapasztalat elismerése.

A most benyújtandó javaslat alapján megszüntetik a méltatlan helyzeteket teremtő „címzetes” rendfokozatokat: minden hivatásos a pályája során elért legmagasabb rendfokozatát viseli, továbbá a megszerzett rendfokozat nem veszhet el pusztán egy átszervezés vagy beosztásváltás miatt, kivéve a fegyelmi/minősítési eseteket – tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Pósfai Gábor: megszűnik egy rendfokozat a rendvédelemben

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