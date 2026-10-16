Így alakul a népszerűségi verseny Magyar Péter és Orbán Viktor között

A CEU Demokrácia Intézetének júliusi közvéleménykutatásában Magyar Péter százból 63, Orbán Viktor pedig 25 pontot kapott, írja a Telex.

1994 óta volt már Magyar Péternél népszerűbb miniszterelnök(-jelölt), de Magyar előnye Orbán előtt történelmi mértékkel is számottevő. Orbán alacsony országos népszerűsége ugyanakkor nem a megmaradt fideszes tábor elfordulását jelzi: az ő körükben továbbra is magasan, 81 ponton áll.

A jelenlegi helyzet nemcsak azért figyelemre méltó, mert Magyar Péter népszerűsége megközelíti Horn Gyula csúcsát, hanem azért is, mert Orbán Viktor a maga 25 pontjával ma népszerűtlenebb, mint bárki az adatsorban.

Orbán Viktor népszerűségi indexének mélyrepülése ellenére a fideszesek körében pont ugyanannyira népszerű ma is, mint 2010 óta mindig, 80 pont körüli értékkel. Akik kitartanak a Fidesznél, kitartanak Orbán Viktor mellett is. Ez azt jelenti, hogy még ha lenne is kihívója Orbánnak a Fideszen belül, és meg tudná győzni a pártelitet, hogy új vezetőre van szükség, kétséges, hogy ehhez tudna-e támogatást szerezni a párt leghűségesebb szavazói körében – írják.