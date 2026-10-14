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Vasvillával, machetével és lapáttal támadtak rá több emberre Ózd környékén, három embert letartóztattak

Infostart / MTI

Több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt rendelte el három férfi letartóztatását a Miskolci Járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, machetével és lapáttal támadtak rá több emberre – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel szerdán.

A tájékoztatás szerint a három férfi múlt vasárnap támadt rá a sértettre, aki családjával és egy barátjával volt az Ózdhoz közeli Sátán található otthonában. A gyanúsítottak egy korábbi nézeteltérés miatt keresték fel a sértettet és a látogatáshoz vasvillát, egy machete szerű eszközt és egy lapátot is magukkal vittek.

Miután mindannyian berontottak a telekre, az egyik gyanúsított machetével többször a sértett felé sújtott, míg az egyik társa vasvillával ütötte meg a férfi fejét. Eközben a harmadik gyanúsított lapáttal a sértett barátjának fejét és lábát ütötte – írták.

A sértett lánya édesapja segítségére sietett, azonban az ő fejét is megütötte a machetés férfi. Miután a gyanúsítottak elhagyták a helyszínt, a nő értesítette a mentőket.

A terheltek cselekménye – bizonyítottság esetén – több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének megállapítására alkalmas – közölték.

A sajtóanyag szerint a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés tartama miatt mindhárom gyanúsított vonatkozásában fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Mindemellett tartani kell attól is, hogy ha szabadlábon maradnak, akkor megfélemlítenék a tanúkat, illetve elrejtenék vagy megsemmisítenék a még fel nem lelt tárgyi bizonyítási eszközöket.

Mint írták, a terheltek személyiségére, életvitelükre, erőszakos és kiszámíthatatlan viselkedésükre figyelemmel veszélyt jelentenek a környezetükben élőkre, ezért a bűnismétlés lehetőségére is alappal lehet következtetni.

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