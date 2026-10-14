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Átalakított légfegyver, amelyet a rendőrség lefoglalt.
Nyitókép: Police.hu

Őrizetbe vettek hat tolnai férfit fegyverek átalakítása miatt – videó

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek hat férfit, akiknél légfegyverből átalakított lőfegyvereket találtak – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a rendőrök a napokban – a Terrorelhárítási Központ munkatársaival közösen – elfogtak két paksi férfit, valamint két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki társukat lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt.

Az elfogott férfiak közül mindegyiknél találtak legalább egy lőfegyvernek minősülő légfegyvert: a leggyengébb is több mint ötször akkora energiával lőtte ki a lövedéket, mint amekkora a légfegyvereknél engedély nélkül megengedett.

Hangsúlyozták, hogy az ilyen teljesítményű fegyverek súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak.

A rendőrök a férfiaktól 15 fegyvert, távcsöveket, éjjellátókat és lövedékeket, alkatrészeket, kiegészítőket foglaltak le.

A férfiakat előállították, gyanúsítotti kihallgatásuk során – egy kivétellel – részben beismerő vallomást tettek. A nyomozók mind a hat férfit őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásukat.

A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak hogyan szerezték be a fegyvereket, kereskedtek-e velük, illetve felmerülhet-e állatkínzás vagy orvvadászat gyanúja – áll a közleményben.

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rendőrség

átalakítás

tolna megye

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