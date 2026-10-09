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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a térség tiszás országgyûlési képviselõje a nádudvari Ady Endre Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtárban tartott lakossági fórumon 2026. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Bekiabálások Ruszin-Szendi Romulusz fórumán

Infostart / MTI

A Tisza a helyi problémák megoldásában is rendszert szeretne építeni, „nem leszünk urak, főként nem hűbérurak” a településeken – mondta Ruszin-Szendi Romulusz Nádudvaron.

A honvédelmi miniszter, a térség tiszás országgyűlési képviselője egy lakossági fórumon azokra a felvetésekre reagált így, amelyekben kifogásolták, hogy Nádudvaron nincs rendőr, nincs orvosi ügyelet, de hétvégén gyógyszertári ügyelet sem, és kérték a képviselő közbenjárását.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, országos gondokról van szó, mindenütt hasonló kérdésekkel szembesülnek, legyen szó egészségügyről közlekedésről, vagy munkahelyteremtésről. A Tisza arra törekszik, ne csak egy-egy településen orvosolja a problémákat, hanem a gazdasági növekedés függvényében rendszerszerű megoldásokat kínáljon – fűzte hozzá.

A beígért rendszerváltással kapcsolatban jelezte: tégláról téglára haladnak, elvégzik amit megígértek, a rendszerváltás folytatódik. Ennek alátámasztására felsorolta, hogy kivezették a veszélyhelyzeti kormányzást, újra működik a parlament jó vitákkal, nincsenek háborús plakátok, a közmédia ismét működik, hazahozták az európai uniós forrásokat, el tudnak indulni a beruházások, távozott a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész, az igazságszolgáltatás „kezdi megtalálni magát”, két miniszter már börtönben van, 400 ezer gyermek kapott iskolakezdési támogatást, a minimálnyugdíjat 120 ezer forintra emelték.

„Na azt nem kellett volna!” – kiabáltak be többen a fórumon a miniszter nyugdíjemeléssel kapcsolatos szavaira reagálva, mondván, hogy sokan érdemtelenül kapják a több pénzt, mert „nem dolgoztak, semmit nem tettek le az asztalra”.

Ruszin-Szendi Romulusz erre úgy reagált: azzal, hogy sok rászorulónak – akiknek nagy része önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe – megemelik a nyugdíját, másnak nem lesz kevesebb. Hozzátette: jó lenne elérni, hogy „a másik örömének is tudjunk örülni, ami hosszú út lesz”. Megjegyezte, hogy a korábbi kormány mindig szembe állította az embereket egymással, amin szeretnének mielőbb túllépni.

Az országgyűlési képviselő szerint mérhető a hazai és a nemzetközi befektetői bizalom Magyarország iránt, a gazdasági fejlődés beindulása pedig majd az alapja lehet a további jóléti intézkedéseknek.

A honvédelemre kitérve a tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a választási kampányban a korábbi kormánypártok azzal ijesztgettek, hogy a Tisza győzelme esetén több ezren nyújtják be a leszerelési kérelmüket. Ezzel szemben nem csökkent, hanem nőtt a létszám a honvédségnél.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez a bizalom jele, pénzt még nem tudtak adni, de a morált növelték a korábban elküldött katonák visszafogadásával, illetve az alakulatok korábbi nevének visszaadásával.

Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos felvetésre a képviselő azt mondta, „ami szabályszerű, azt nem kell kidobni”, de ha nem tartják be az előírásokat, nem kapnak működési engedélyt. Kapitány István gazdasági minisztert idézve jelezte: a korábbi kormány időszakában az akkumulátorgyárak telepítését megelőzően nem történt teljeskörű hatásvizsgálat, nem vizsgálták van-e elég munkaerő, van-e elég energia, és van-e elég víz.

A nádudvari fórumon egyik résztvevője azt kifogásolta, hogy a Tisztítótűz-program még nem ért el a településükre, sokan még a Tisza-rendezvényekre is félnek elmenni a helyi retorziók miatt.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, folyamatosan gyűjtik az információkat, és ha van elég bizonyíték a visszaélésekre, megteszik a feljelentéseket. Példaként Seszták Miklós ügyét említette, ahol már gyűlt annyi bizonyíték, ami megalapozta az eljárást.

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