Orbán Viktor kinevezte a Fidesz kommunikációs igazgatóját

”Erősödik a csapat! Orbán Viktor Várhegyi Attilát nevezte ki a Fidesz kommunikációs igazgatójának, míg Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik” – olvasható a párt bejegyzésében.

Várhegyi Attila ellen a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. augusztusban törvénytelen irányítás miatt feljelentést tett, mely szerint a közmédia átvilágítása során előkerült információk arra utaltak, hogy valójában a tanácsadóként szerződtetett politikus irányította a közmédiát: átvette a közmédia hivatalos vezetőinek jogköreit, helyettük döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben is, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem is mertek döntést hozni azok, akik hivatalosan felelősek voltak az intézmény vezetéséért. Ő volt a kapcsolat az ország politikai vezetése és a közmédia között, működése bizonyítja, hogy a törvény szerinti politikai befolyástól független közmédia a valóságban szoros politikai felügyelet alatt állt – írta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. augusztusi közleményében.