Busz szakította át a szalagkorlátot az M5-ösön

Azt írták, hogy a 170-es kilométernél a busz a Budapest felé tartó belső sávban állt meg, mindkét irányban 1–1 sáv járható.

A műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassulásra kell készülni az érintett szakaszon – tették hozzá.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a buszon tizenhárman utaztak.

Elek Gábor, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek elmondta, hogy egy belépő autóbusz, amely utánfutót is vontatott, a határátkelőtől két kilométerre letért az útról, átszakította a szalagkorlátot, és a szemközti oldal belső sávjában állt meg. Utánfutója leakadt, de személyi sérülés nem történt.

A baleset helyszíne előtt jelentős a torlódás, az országhatár felé tartó oldalon 7 óra után már három kilométeres sor alakult ki – közölte a sajtóreferens.