Az időjárásban éles vonal ez a csütörtök, itt a nagy változás – videó

Csütörtökön nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható – írja a HungaroMet előrejelzése
A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár–Ózd vonal mentén.
- Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek.
- A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések,
- intenzív csapadék, esetleg aprószemű jég kísérheti.
A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul csütörtökön, aztán pénteken már várhatóan 6-8 fokkal lejjebb lesznek a maximumok, utána pedig változékony hétvége jön, lesz minden, napsütéssel, felhősödéssel, széllel, esőkkel.