Az időjárásban éles vonal ez a csütörtök, itt a nagy változás – videó

Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában

Az orosz-ukrán háború óta megfeleződött a kárpátaljai magyar lélekszám, az ország keleti feléből pedig olyan sok, jellemzően orosz ajkú, városi ukrán költözött be erre a vidékre, hogy alapvetően megváltozott a térség etnikai és nyelvi összetétele – erről számolt be az InfoRádió Aréna című műsorában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Háborús magyar halott- és sebesültszámokkal is szolgált. A háború szerinte eszkalálódik, az ország nehéz tél elé néz.