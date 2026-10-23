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Nyitókép: Pixabay

Nem választott jó utat a Volvo, súlyos lépésre kényszerül

Infostart / MTI

Veszteségessé vált a harmadik negyedévben a svéd Volvo Cars, ezért a vállalat mintegy 2500 további munkahely megszüntetését jelentette be.

A többségi kínai tulajdonban, a Geely csoporthoz tartozó autógyártó pénteki közlése szerint a korrigált üzemi eredmény 3,7 milliárd svéd korona (mintegy 333 millió euró) veszteség lett, szemben az egy évvel korábbi 5,8 milliárd koronás nyereséggel.

A társaság a visszaesést az új EX60 elektromos szabadidő-autó gyártásának lassú felfutásával, valamint a kínai és az Egyesült Államokbeli kereslet gyengeségével indokolta.

Hakan Samuelsson vezérigazgató közölte: a vártnál jóval nehezebbé vált piaci környezet miatt a vállalat átszervezési programját tovább kell erősíteni. A most bejelentett leépítésből mintegy 2000 állás Svédországban szűnik meg. Ez a 2025-ben már bejelentett 3000 fős létszámcsökkentésen felüli intézkedés.

A Volvo Cars a jelenlegi költségcsökkentési program mellett 2027 végéig további 5 milliárd korona megtakarítást tervez.

A vállalat a hónap elején visszavonta az idei értékesítési volumenre és cash flowra adott előrejelzését, a romló piaci környezetre hivatkozva. A Volvo Cars részvényeinek árfolyama a héten történelmi mélypontra esett, és az év eleje óta 54 százalékkal csökkent.

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