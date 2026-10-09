A felvétel szeptember 21-én készült a Szent István körúton. A BpiAutósok cikke szerint a rolleres a lábát fogva húzta a kerékpárost, majd a rolleres egy pillanatra egy kerékre emelte a járművét, miközben tovább húzta társát. Az egykerekezés mindössze körülbelül egy másodpercig látható a videón.

Egy másik esetben, még szeptember végén az Erzsébet tér és a Deák tér környékén egy robogós futár egy másik robogóst vontatott. A két járművet kötéllel kapcsolták össze, miközben a forgalomban haladtak.

A KRESZ szerint azonban kétkerekű motorkerékpárt és segédmotoros kerékpárt vontatni tilos, hiszen könnyen kiszámíthatatlan helyzetet teremthet a két jármű között.