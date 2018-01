Befektetési célponttá válhat a Bulinegyed

A bulinegyedben folyamatosan nőttek az ingatlanárak az elmúlt években. Mester Nándor, az Otthontérkép elemzője az InfoRádiónak azt mondta, ugrásszerű növekedés figyelhető meg a hetedik kerületi ingatlanoknál: 2017 januárjában 516 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, az évégére már 582 ezer forintra emelkedett.

Alapvetően a Belső-Erzsébetváros város nagyon jó helyen van, minden ismérve arra predesztinálja, hogy minőségi lakásokkal legyen tele. Sajnos még nem ez a helyzet, ám az ingatóbefektetőknek épp ezért is a legideálisabb az elkövetkező években. Ha nagyobb számban felfedezik maguknak a Bulinegyedet, az jelentős trendforduló lehet. Az az egészséges, ha ez a folyamat folyamatosan fog végbemenni, nem egyik napról a másikra.

„Hosszútávon nem tartom valószínűnek, hogy ez a bulinegyed-jelleg ilyen mértékben és ilyen kiterjedtségben fennmaradjon a hetedik kerületben”

– mondta az elemző.

Mester Nándor szerint elsősorban a külföldiek és a hazai középosztály felső rétege jelent itt fizetőképes keresletet. Hozzátette: Belső-Erzsébetváros lakosainak cseréje főként most zajlik.

Sok mindent befolyásolhat még az önkormányzat februári döntése, amely a bulinegyed működését szabályozza. Az elemző elmondta, a szabályozási keretrendszer valószínűleg a főváros többi kerületére is hatással lesz, szigorodhatnak az előírások. Ez vetheti vissza kissé az airbnb-s üzletmenetet, és a hosszútávra kiadható lakások irányába tolhatja a piacot, így pedig növekedhet a minőségi kínálat. A szabályozottság stabilizálhatja az árakat és megállíthatja a belvárosból való elvándorlást - tette hozzá.

Mester Nándor szerint az éjszakai élet szabályozása megállíthatná a belvárosból való elvándorlást és kiszámíthatóságot hozna el, ami a lakások árában is megmutatkozna.

Az élhetőbb környezet felé való elmozdulás bizonyos áremelkedést is eredményezne. Önmagában azért, mert kevesebb a turista, nem lesz több minőségi lakás, ehhez kell majd az ingatlanpiac által hozott minőségi nyomás is. Most ugyanis nagyon sok a romos ház, ezekhez képest elnyésző a felújított ingatlanok aránya.

