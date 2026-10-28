Magyar fejlesztés segíthet a szívbetegeknek

Az egyetem Youtube-csatornáján azt írták, az alkalmazás a fő szív- és érrendszeri kockázati tényezőkkel, a táplálkozással, a testmozgással, a stresszkezeléssel, a dohányzással kapcsolatban nyújt segítséget abban, hogy a felhasználók egészségesebbé tegyék életmódjukat.

A fejlesztés kiemelt célja az infarktuson, koszorúér-tágításon vagy koszorúér-áthidaló műtéten átesett betegek otthoni rehabilitációjának támogatása, ami a nyugati országokban régóta működő gyakorlat. Magyarországon a szívinfarktuson átesettek csupán körülbelül 7 százaléka vesz részt kardiológiai rehabilitációban, az otthoni rehabilitáció elérhetővé tétele jelentősen növelhetné ezt az arányt – tették hozzá.

Az ismertetés szerint a SzívBarát alkalmazás receptekkel, gyógytorna-videókkal, szakértői útmutatásokkal és egy zseborvos funkcióval segíti a mindennapokat, egészségügyi napló teszi lehetővé a vérnyomás, a gyógyszerszedés és a fizikai aktivitás rögzítését, nyomon követését.

Az alkalmazás ingyen letölthető az App Store-ból és a Google Play áruházból – közölték a videó alatt.