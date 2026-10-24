70 centi – Soha nem láttak még ott ekkora dínólábnyomot

A hetven centiméteres lábnyomot júliusban ásták ki a Fukusima prefektúrában fekvő Minamiszóma város közelében, és nagy valószínűség szerint egy nagyméretű növényevő sauropodáé volt.

A kutatócsapat júliusban kezdte a nagyszabású ásatásokat a minamiszómai Tocsikubo földtani formációnál, ahol tizenkét új megkövesedett lábnyomot találtak.

A kutatók szerint a legtöbb dinoszauruszlelet a kréta korból származik, jura korból származók a fukusimai leleten kívül csak Nagano és Jamagucsi prefektúrában kerültek elő.

Az eddig legnagyobbnak számító jura korabeli megkövesedett dinoszaurusz-lábnyom 30 centiméteres volt, és a Jamagucsi prefektúrában fekvő Simonoszekiben bukkantak rá.

A kutatók remélik, hogy a felfedezés segít alaposabban megismerni a mintegy 160 millió évvel ezelőtti életkörülményeket.

Ez az első bizonyítéka annak, hogy Japánban nagyméretű dinoszauruszok éltek a jura korban. Josida Dzsunki, a Fukusimai Múzeum helyettes kurátora, a kutatócsoport vezetője bízik benne, hogy a földtani formáció révén sikerül jobban megérteni a Föld akkori ökoszisztémáját.