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Nyitókép: Unsplash.com

70 centi – Soha nem láttak még ott ekkora dínólábnyomot

Infostart / MTI

Japán eddigi legnagyobb, a késő jura korból származó dinoszaurusz lábnyomát ásta ki a kőzetrétegből az ország egyik kutatócsoportja a szigetország észak-keleti részén – jelentették be csütörtökön.

A hetven centiméteres lábnyomot júliusban ásták ki a Fukusima prefektúrában fekvő Minamiszóma város közelében, és nagy valószínűség szerint egy nagyméretű növényevő sauropodáé volt.

A kutatócsapat júliusban kezdte a nagyszabású ásatásokat a minamiszómai Tocsikubo földtani formációnál, ahol tizenkét új megkövesedett lábnyomot találtak.

A kutatók szerint a legtöbb dinoszauruszlelet a kréta korból származik, jura korból származók a fukusimai leleten kívül csak Nagano és Jamagucsi prefektúrában kerültek elő.

Az eddig legnagyobbnak számító jura korabeli megkövesedett dinoszaurusz-lábnyom 30 centiméteres volt, és a Jamagucsi prefektúrában fekvő Simonoszekiben bukkantak rá.

A kutatók remélik, hogy a felfedezés segít alaposabban megismerni a mintegy 160 millió évvel ezelőtti életkörülményeket.

Ez az első bizonyítéka annak, hogy Japánban nagyméretű dinoszauruszok éltek a jura korban. Josida Dzsunki, a Fukusimai Múzeum helyettes kurátora, a kutatócsoport vezetője bízik benne, hogy a földtani formáció révén sikerül jobban megérteni a Föld akkori ökoszisztémáját.

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Kezdőlap    Tudomány    70 centi – Soha nem láttak még ott ekkora dínólábnyomot

dinoszaurusz

japán

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