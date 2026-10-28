Harmadosztályú csapat ejtette ki a Kisvárdát

A Pécs már a második percben megszerezte a vezetést, az első félidő közepén pedig háromgólos előnyben volt. A vendégcsapat nem sokkal a fordulást követően szépített, de a hazaiak a 67. percben visszaállították a háromgólos különbséget. A végjátékban kozmetikázott az eredményen a Kisvárda, de ennél izgalmasabbá már nem tudta tenni az utolsó perceket.
A Puskás Akadémia idegenben a 88. percben szerzett második góljával bizonyult jobbnak az NB II-es Diósgyőrnél.
A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd – ha szükséges – tizenegyespárbaj következik.
- A nyolcaddöntő párosításait csütörtök este sorsolják.
- A döntőt május 8-án rendezik a Puskás Arénában.
Mol Magyar Kupa, 4. forduló
a nyolcaddöntőbe jutásért:
- FC Sopron (NB III)-Szolnoki MÁV FC (NB III) 3-0 (2-0)
- HR-Rent Kozármisleny (NB II) - Soroksár SC (NB II) 3-2 (0-0)
- Diósgyőri VTK (NB II)-Puskás Akadémia FC 1-2 (0-0)
- Pécsi MFC (NB III)-Kisvárda Master Good 4-2 (3-0)