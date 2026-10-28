Harmadosztályú csapat ejtette ki a Kisvárdát

A Pécs már a második percben megszerezte a vezetést, az első félidő közepén pedig háromgólos előnyben volt. A vendégcsapat nem sokkal a fordulást követően szépített, de a hazaiak a 67. percben visszaállították a háromgólos különbséget. A végjátékban kozmetikázott az eredményen a Kisvárda, de ennél izgalmasabbá már nem tudta tenni az utolsó perceket.

A Puskás Akadémia idegenben a 88. percben szerzett második góljával bizonyult jobbnak az NB II-es Diósgyőrnél.

A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd – ha szükséges – tizenegyespárbaj következik.

A nyolcaddöntő párosításait csütörtök este sorsolják.

A döntőt május 8-án rendezik a Puskás Arénában.

Mol Magyar Kupa, 4. forduló

a nyolcaddöntőbe jutásért: