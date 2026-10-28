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Nyitókép: vm/Getty Images

Harmadosztályú csapat ejtette ki a Kisvárdát

Infostart / MTI

Az élvonalbeli Kisvárda kiesett a labdarúgó Mol Magyar Kupából, miután a negyedik forduló szerdai játéknapján 4-2-re kikapott a harmadosztályú Pécsi MFC vendégeként.

A Pécs már a második percben megszerezte a vezetést, az első félidő közepén pedig háromgólos előnyben volt. A vendégcsapat nem sokkal a fordulást követően szépített, de a hazaiak a 67. percben visszaállították a háromgólos különbséget. A végjátékban kozmetikázott az eredményen a Kisvárda, de ennél izgalmasabbá már nem tudta tenni az utolsó perceket.

A Puskás Akadémia idegenben a 88. percben szerzett második góljával bizonyult jobbnak az NB II-es Diósgyőrnél.

A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd – ha szükséges – tizenegyespárbaj következik.

  • A nyolcaddöntő párosításait csütörtök este sorsolják.
  • A döntőt május 8-án rendezik a Puskás Arénában.

Mol Magyar Kupa, 4. forduló

a nyolcaddöntőbe jutásért:

  • FC Sopron (NB III)-Szolnoki MÁV FC (NB III) 3-0 (2-0)
  • HR-Rent Kozármisleny (NB II) - Soroksár SC (NB II) 3-2 (0-0)
  • Diósgyőri VTK (NB II)-Puskás Akadémia FC 1-2 (0-0)
  • Pécsi MFC (NB III)-Kisvárda Master Good 4-2 (3-0)
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Kezdőlap    Sport    Harmadosztályú csapat ejtette ki a Kisvárdát

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