Kiderült, miért nem a Duna Arénában lesz a budapesti úszó-vb

Lesz komoly magyar induló az évzáró rövid pályás úszó-világbajnokságon, december első hat napján Pekingben.

Mint Sós Csaba szövetségi kapitány az InfoRádióban elárulta, Kós Hubertnak szponzori kötelezettségei miatt el kell indulnia.

A hírek szerint Milák Kristóf is ambicionálja ezt a versenyt.

Hogy mely számokban indulnak, arról még korai beszélni, de a kapitány irányadónak tartja, hogy Kós Hubert 25 medencében 100 és 200 m háton is világcsúcstartó, nem tartja valószínűnek, hogy bármelyiket is kihagyná, sőt nem is csak ebben a két számban indul majd.

A magyar válogatott többi tagja ugyanakkor nem Kínában, hanem Texasban, Amerikában tempózhat (US Open), egyrészt gyakorolva a 2028-as olimpiára az akklimatizációt, másrészt – és ez az erősebb érv – ott egy kiemelkedően erős versenyre kerül sor, amerikai egyetemisták indulnak rajta.

Ezzel kapcsolatban beszélt a korábbi kaliforniai edzőtáborozás tapasztalatairól is, a kép vegyes.

„Amikor olimpia lesz, akkor tíz nappal előbb fogunk kiutazni, és az olimpia végleges helyszínére, tehát Los Angelesbe két nappal az olimpia előtt érkezünk, nekünk így valahol el kell tölteni 7-8 napot, és tekintve, hogy egy 30 fős csapattal megyünk, annak kipróbált helyszínnek kell lenni. Itt nyilvánvalóan edzéshelyszínnek kell egy egy teljes medence, illetve hogy az megfelelő időpontban rendelkezésre álljon, és fontos a szállás, az utazás, az étkezés minősége is; a helyszín, ahol voltunk legutóbb, nem tűnik tökéletesnek, de lesz még kettő vagy három edzőtáborunk az olimpiát megelőzően, ahol véglegesíteni tudjuk a kiválasztott helyszínt” – részletezte Sós Csaba.

A mostani úszószezon majd a 2026-os, budapesti úszó-vb-vel zárul. Ezzel kapcsolatban a kapitány azt mondta, a mából nézve valóban az a fő cél, még a helyszíntől függetlenül is, ez alá rendelték a magyar bajnokság időpontját is (április 7-11.), azt hitték a torlódás a Covid utáni években megszűnt, de most mintha mégsem így lenne, új versenyek keletkeztek, nyílt vízen is minden évben is minden évben van Eb, a legfiatalabbaknak pedig még a junior-vb-n is helyt kellene állniuk jövőre. Itt célzott Pápai Olivérre, aki bőven 18 év alattiként is jelentős szereplő lehet a következő években, először a budapesti vb-n.

Bizony a budapesti vb-n (MVM Dome) már lehet olimpiai szinteket úszni – igazából március 1-jétől is –, illetve hazai közönség előtt mindenki minél jobban szeretne szerepelni.

A vb helyszínválasztásáról szólva Sós Csaba elmondta: a Los Angeles-i olimpián is mobil medencében lesz az úszóverseny egy labdarúgó-stadionban, ahol 40-50 ezer néző buzdíthatja a rajtkőre állókat. Az MVM Dome-ban 20-25 ember fér majd el, ott szokhatják a sportolók a hangulatot a kapitány szerint, nem mindegy ugyanis, hogy 5 vagy 25 ezer ember előtt kell teljesíteni.