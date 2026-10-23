Újabb meccset kell kihagynia Szoboszlainak

„Dom ezen a hétvégén nem lesz bevethető. Nem hiszem, hogy messze lenne a visszatéréstől, de egyelőre nem edzett együtt a csapattal” – nyilatkozta Andoni Iraola vezetőedző a Independentnek. Hozzátette: Szoboszlai már egyéni edzéseket végez, de várhatóan még egy-két napra van szüksége ahhoz, hogy csatlakozzon a társaihoz.

A Liverpoolnál Victor Munoz szereplése sérülés miatt szintén erősen kérdéses, Bradley Barcola viszont a csütörtöki edzés kihagyása ellenére bevethető lesz – idézi a hvg.hu.

A Vörösök a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésen legyőzték a Villarrealt, majd a Brightont fogadják. Szoboszlai visszatérésének pontos időpontja egyelőre nem ismert.