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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool - Brentford mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. május 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Újabb meccset kell kihagynia Szoboszlainak

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Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool Brighton elleni, szombati bajnoki mérkőzését. A magyar válogatott középpályás továbbra sem edz együtt a csapattal, így nem lesz bevethető az Anfielden rendezendő találkozón – írja az .

„Dom ezen a hétvégén nem lesz bevethető. Nem hiszem, hogy messze lenne a visszatéréstől, de egyelőre nem edzett együtt a csapattal” – nyilatkozta Andoni Iraola vezetőedző a Independentnek. Hozzátette: Szoboszlai már egyéni edzéseket végez, de várhatóan még egy-két napra van szüksége ahhoz, hogy csatlakozzon a társaihoz.

A Liverpoolnál Victor Munoz szereplése sérülés miatt szintén erősen kérdéses, Bradley Barcola viszont a csütörtöki edzés kihagyása ellenére bevethető lesz – idézi a hvg.hu.

A Vörösök a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésen legyőzték a Villarrealt, majd a Brightont fogadják. Szoboszlai visszatérésének pontos időpontja egyelőre nem ismert.

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