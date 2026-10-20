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Luis Enrique, a PSG vezetõedzõje ünnepel, miután csapatával 5-0-ra gyõztek a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében a Paris Saint-Germain - Internazionale mérkõzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. május 31-én.
Nyitókép: Christopher Neundorf

Este jön a csúcstalálkozó a Parc des Princes-ben: PSG–Barcelona!

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A keddi BL-játéknap legnagyobb érdeklődéssel várt találkozója a kétszeres címvédő PSG-nek és az ősz legjobb formában lévő csapatának, az FC Barcelonának a párizsi összecsapása.

Az FC Barcelona a szombati bajnoki fordulóban is folytatta kifogástalan szereplését, a 2026–2027-es idényben eddig minden mérkőzését megnyerte. Legutóbb a Betist verte idegenben, 5–2-re. A katalánok kilenc mérkőzésből kilenc győzelemnél járnak a La Ligában.

A Bajnokok Ligájában a Feyenoord és a Galatasaray ellen is meggyőző sikert arattak, de most minden korábbinál nehezebb feladat vár rájuk.

A korábbi barcelonai játékos és edző, Luis Enrique által irányított PSG is megnyerte a szezonban az első két BL-meccsét, összesen tíz gólt szerezve. A Slovan Bratislavát 6–1-re, a Manchester Cityt pedig idegenben 4–2-re győzte le.

A bajnokságban ugyanakkor nem volt annyira elsöprő a párizsiak teljesítménye, mint a Barçáé. Szokatlanul gyengén indítottak: az első két mérkőzésük döntetlennel zárult, majd hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedtek a Monacótól. Azóta viszont csak győzelmeket arattak.

Az évek során ez a párosítás az európai futball egyik klasszikusává vált; emlékezetes mérkőzésekkel és látványos futballal. A legemlékezetesebb talán a Barcelona 2017-es, híres 6–1-es fordítása, ám az azóta lejátszott három mérkőzésen a párizsiak bizonyultak jobbnak.

A 2021-es nyolcaddöntőben már az első mérkőzésen eldőlt a továbbjutás sorsa, miután a PSG idegenben 4–1-re nyert. 2024-ben pedig – hiába nyerték meg a párizsi mérkőzést – a Barça hazai pályán 4–1-es vereséget szenvedett, így a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült.

Tavaly – hasonlóan a mostani ligaszakaszhoz – Ferran Torres korai góljával a Barça szerzett vezetést, ám Senny Mayulu és Gonçalo Ramos találatai révén végül a PSG nyert, sorozatban harmadszor aratva győzelmet a Barça otthonában.

Ferran Torres idén is pályára lép, ám ezúttal az ellenfél soraiban, miután nyáron a francia fővárosba igazolt. Nem ő az egyetlen korábbi Barcelona-játékos a hazaiak keretében: Ousmane Dembélé és Lucas Digne is szerepelt korábban a katalán klubban.

A már korábban is sérült Andreas Christensen és Roony Bardghji mellett a Betis elleni mérkőzésen két további játékosát is elveszítette a Barça: Jules Kounde és Eric Garcia szintén hiányozni fog.

A PSG háza tájáról az a legfontosabb hír, hogy Nuno Mendes nem léphet pályára. A portugál védő combproblémája nem súlyos, de épp elég komoly ahhoz, hogy kihagyja ezt a találkozót. Rajta kívül még egy játékos szereplése kérdéses: Senny Mayulué, aki egy éve betalált a Spotify Camp Nouban.

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