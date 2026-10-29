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Rohamrendõrök a milánói Dóm tér közelében 2026. október 18-án, egy nappal a tüntetõk és rendõrök összecsapásai után. A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésû országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner

Pénteken leáll egész Olaszország, hatalmas balhék is várhatók

Infostart / MTI

Országos szakszervezeti sztrájkot hirdettek meg péntekre, és ezzel egy időben diáktüntetések várhatók: Milánó központját lezárják, Rómában biztonsági gyűrű övezi a Colosseumot.

A munkabeszüntetés érinti a tömegközlekedést, az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást és a mezőgazdaságot.

Matteo Piantedosi belügyminiszter bejelentése szerint a hatóságok felkészültek az erőszakos csoportokkal szembeni fellépésre is.

A légkört feszültté teszi a Milánót október 17-én csatatérré változtatott tüntetés feltételezett szervezőjének szabadlábra helyezése.

Az elmúlt hetekben a francia fosztogatásokkahoz hasonló, tümntetésekkel egybekötött fosztogatások rázták meg az olasz városokat is.

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