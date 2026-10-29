Pénteken leáll egész Olaszország, hatalmas balhék is várhatók

A munkabeszüntetés érinti a tömegközlekedést, az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást és a mezőgazdaságot.

Matteo Piantedosi belügyminiszter bejelentése szerint a hatóságok felkészültek az erőszakos csoportokkal szembeni fellépésre is.

A légkört feszültté teszi a Milánót október 17-én csatatérré változtatott tüntetés feltételezett szervezőjének szabadlábra helyezése.

Az elmúlt hetekben a francia fosztogatásokkahoz hasonló, tümntetésekkel egybekötött fosztogatások rázták meg az olasz városokat is.