Fáról lehulló érett gyümölcs okozta egy csecsemő halálát

Tragikus baleset történt Argentína fővárosától, Buenos Airestől nem messze, Quilmesben: Giuliana Gómez éppen ötéves fiát vitte az óvodába, legkisebb gyermekét, Lucast pedig a karjában tartotta. Miközben más anyák az újszülöttet nézték, a nő hirtelen egy ütést érzett a karján, a baba pedig sírni kezdett – írja az AC News.

Az történt, hogy egy érett avokádó esett le a fáról, és közvetlenül fejen találta a csecsemőt. A kisfiút kórházba szállították és hosszas, három órán át tartó műtéten esett át, ám az orvosok így sem tudták megmenteni az életét. A kisfiú koponyatöréseket és agyvérzéseket szenvedett, majd három nappal később, október 25-én elhunyt.

Az édesanya most súlyos vádakat fogalmazott meg a városvezetéssel szemben. A Heute beszámolója szerint már többször érkezett panasz az óvoda előtti lehulló avokádók miatt, az illetékesek azonban nem tettek intézkedéseket. „Ha komolyan vették volna a panaszainkat, ma nem kellene ezt a veszteséget gyászolnunk” – fogalmazott. Az ügyészség eközben gondatlan emberölés gyanúja miatt indított nyomozást.