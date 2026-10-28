Kísérlet: a navigáció direkt ajánlott hosszabb utat

Tíz amerikai városban végzett kísérletet a Google fél éven keresztül – írja a hvg.hu. A forgalmi dugók frusztráló problémáján: néhány vezetőt kissé hosszabb kerülőútra küldtek.

A kutatók arra törekedtek, hogy a torlódások csökkentése érdekében egyenletesebben osszák el a forgalmat több folyosón, ahogy a sofőrök hasonló célállomások felé tartanak – derül ki a Nature Cities folyóiratban közzétett kísérlet eredményeiből.

A kísérlet igazolta, hogy a dolog működhet.

Ha több útvonalon megosztják a forgalmat, akkor csökkenthetők a helyi torlódások. A kutatók minden városban körülbelül száz útszakaszt választottak ki tanulmányozásra. A kerülőút kismértékben lerövidítette az eredeti úton maradók vezetési idejét, miközben valamivel több időt adott az átirányított társaik utazásához.

Összességében a zsúfolt útszakaszokon a sebesség átlagosan körülbelül 2 százalékkal nőtt, az utazási idő pedig 0,7 százalékkal csökkent.

Az olyan városokban volt a legnagyobb hatásuk a tereléseknek, mint Los Angeles, ahol sok az autópálya. A vezetési sebesség ezeken a területeken körülbelül 4,6 százalékkal nőtt a módszernek köszönhetően.

A Google kísérlete ezúttal nem azt célozta, hogy az egyén mindenképpen a lehető leghamarabb érkezzen meg a céljához, hanem a rendszerszintű optimalizálást vizsgálta.