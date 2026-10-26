Gubík László: a Magyar Szövetség eredménye jóval nagyobb, mint a statisztikában

Szlovákiában néhány helyet veszített a magyar szövetség a megyei önkormányzatokban, de összességében azért jól szerepeltek a magyar jelöltek a hétvégi önkormányzati választáson. Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke az InfoRádióban mindezt vállalható eredményként értékelte.

„Ha a megyei képviselők számát nézzük, akkor az első helyen végzett a Magyar Szövetség az összes párt közül, és ez parlamenten kívüli pártként szerintem több, mint megsüvegelendő eredmény. Ha pedig a polgármesterek számát nézzük, akkor ugyanebben a versenyben dobogós, harmadik helyen végeztünk, és csak a két legnagyobb kormánypárt előzött meg bennünket. Ennek ellenére azért volt egy közel 30 százalékos visszaesés a megyei képviselők és a polgármesterek száma tekintetében, a kép ezzel együtt teljes” – fogalmazott.

Utóbbi visszaesésnek szerinte két oka volt. Az egyik az, hogy a helyi önkormányzatokban a függetlenek előretörése volt megfigyelhető, ami elmondása szerint világtendencia most.

Szlovákia fennállása óta először fordult elő, hogy a polgármesterek több mint felét függetlenek adják, és nem a pártok

– emelte ki. A megyei listák esetében pedig a többi szlovákiai párt az választási blokkokba tömörült, a jelenlegi ellenzék és a jelenlegi kormánypártok is ilyen nagykoalíciókban indultak, míg Gubík László szerint ők magyar pártként arra törekedtek, hogy saját arculatot építsenek, és hogy a déli régiókban bemutassák azokat az eredményeket, amelyeket a képviselőik elértek. Ezért önállóan indultak.

A visszaesést érzékeny veszteségnek nevezte, de az eredményt ezzel együtt vállalhatónak tartja, főként hogy mindennek ellenére továbbra is az élen vagynnak, ami jó kiinduló alap ahhoz, hogy a jövő évi parlamenti választásra „újra önbizalmat, harci kedvet” nyerjenek és visszavezessék a felvidéki magyar közösség pártját a szlovák parlamentbe.

A független jelöltek előretörésére visszatérve azt mondta, nehéz ez ellen a jelenség ellen küzdeni.

„Sőt, paradox módon még olyan helyzet is volt, amikor a mi pártunk tagja indult függetlenként, egy olyan helyen, ahol jócskán kisebbségben van a magyarság. Tehát mondjuk 15-20 százalékos a magyarság aránya az adott településen, és egy magyar párt színeiben, magyar párt logójával nem biztos, hogy nyerhet, viszont függetlenként valószínűleg szlovák szavazatokat is tud szerezni és szlovák polgárokat is meg tud szólítani. A helyzetet látva és a célt szem előtt tartva úgy gondolom, hogy ilyenkor azt kell nézni, hogy miként lehet mandátumot szerezni.

Bevállaltuk azt, hogy ez statisztikai veszteség lesz, nem számít a párt eredményébe, viszont de facto a mi polgármesterünk lesz ezen a településen, és ilyenből sok volt.

Tehát, hogy ez a realitás, ehhez kell alkalmazkodni. Úgyhogy ez azt is mutatja, hogy valójában ez a szám egyébként jóval nagyobb, amit a statisztikában látunk” – mondta.

Értékelése szerint a megyei képviselőik számának 30 százalékos csökkenése kihívások elé állítja a ottani munkájukat, de örülnek annak, hogy elérték, amit a júniusi országos tanácson célul tűztek ki maguk elé: meglett a dobogós hely, és jó eséllyel kormányon tudnak maradni az összes megyében, ahol jelen vannak.

„Nagyszombat megyében és Besztercebánya megyében egészen biztosan folytatódni fog az együttműködés a megyeelnökkel, a frakciónk megkerülhetetlen. Nyitra megyében és Kassa megyében kicsit átalakult a közgyűlés összetétele, ott még komoly tárgyalások lesznek a jövőben, de megkerülhetetlen lesz a Magyar Szövetség frakciója az összes megyében. Egy megyéből viszont, akár a függetleneket nézzük, akár a pártot nézzük, sajnos nem lesz magyar képviselő a következő négy évben, ez Pozsony megye. Ott az előző ciklusban egy képviselőnk volt Partiumban, és még volt további egy, aki független, de magyar. És most, jelen állás szerint nem látok ott magyar politikust Pozsony megyében. Bár ott már jócskán gyengült a magyarság számaránya, ennek ellenére azért nyilvánvalóan nem tapsolunk ennek a helyzetnek” – foglalta össze Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke az InfoRádióban.

(A nyitóképen: Gubík László a szlovákiai Magyar Szövetség elnöke (középen) a Merre vigyük végzetünk? címû nemzetpolitikai kerekasztal panelbeszélgetésen a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdõn 2026. július 24-én. Mellette Németh Zsolt, a Fidesz országgyûlési képviselõje (balra) és Bihari Szabolcs Zoltán, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke.)

A cikk alapjául szolgáló interjút Zsámboki Zsolt készítette.