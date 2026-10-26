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Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Durva sértést vágott Norvégia fejéhez Trump a Nobel-békedíj miatt

Infostart / MTI

Pejoratív jelzővel (shit house country) illette Norvégiát Donald Trump amerikai elnök vasárnap, és kijelentette, hogy a norvég bevándorlók nem szívesen látottak az Egyesült Államokban, mert az oslói székhelyű Nobel-bizottság nem neki ítélte oda a békedíjat.

Trump a jövő heti félidős választások előtti egyik politikai gyűlésen, a Michigan állambeli Port Huronban tette ezeket a megjegyzéseit. Az elnök a témát azzal kezdte, hogy a franciaországi zavargásokat a nagy tömegben beengedett bevándorlóknak tulajdonította, és kijelentette, hogy egyes országokból ő is szívesen fogadna bevándorlókat, de nem Norvégiából, „mert nem kaptam meg a Nobel-békedíjat… Szóval nem akarok senkit Norvégiából”.

A Reuters hírügynökség szerint semmilyen jel nem utal arra, hogy a Trump-kormány új politikát fogadna el a norvég bevándorlókkal kapcsolatban.

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter hétfőn az NRK állami televíziónak kijelentette: Trump elnök nagyon jól tudja, hogy a Nobel-bizottság független, és az is marad.

Trump hasonlóan vulgáris kifejezést használt már korábban Haitira, Líbiára, Szomáliára és Jemenre is.

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