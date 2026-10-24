Elhagyta Észak-Koreát a diktátor

A tájékoztatás szerint Kim Dzsongun az északkelet-kínai, Észak-Korea mellett fekvő Tadong határvárost kereste fel, nem sokkal azt követően, hogy megnyitották a Kínát Észak-Koreával összekötő új, négysávos közúti hidat.

A hírügynökség úgy tudja, az észak-koreai vezető fogadására Li Csiang kínai miniszterelnök is a városba érkezett.

Nem sokkal korábban a Kyodo japán hírügynökség diplomáciai forrásokra hivatkozva arról adott hírt, hogy szigorú forgalomkorlátozásokat léptettek életbe az újonnan megnyitott hídon.

A Yonhap úgy tudja, Kim még a nap folyamán visszatérhet Észak-Koreába, a Reuters hírügynökség pedig egy dél-koreai tisztségviselőre hivatkozva azt közölte, kevés a valószínűsége annak, hogy az észak-koreai vezető Peking felé indulna tovább.

A hírt a dél-koreai elnöki hivatal egyelőre nem kommentálta, és Phenjan sem adott ki hivatalos közleményt.

Kim Dzsongun utoljára 2025 szeptemberében látogatott Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel is találkozott. A mostani látogatás egy nappal előzi meg a 76. évfordulóját annak, hogy kínai önkéntesek indultak az 1950-től 1953-ig tartó koreai háborúba, hogy a kommunisták oldalán harcoljanak.