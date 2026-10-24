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Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2024. november 15-i felvételén Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke beszédet mond a Koreai Néphadsereg zászlóaljparancsnokainak és a hadsereg politikai agitátorainak 4. alkalommal tartott konferenciáján Phenjanban. Kim november 12-én aláírta a júniusban megkötött orosz-észak-koreai átfogó védelmi partnerségről szóló szerződést, és október végén csapatokat küldött Ukrajnával hadban álló szövetségesének.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Elhagyta Észak-Koreát a diktátor

Infostart / MTI

Kínába látogatott Kim Dzsongun észak-koreai vezető – jelentette szombaton a Yonhap dél-koreai hírügynökség szöuli kormányzati forrásokra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Kim Dzsongun az északkelet-kínai, Észak-Korea mellett fekvő Tadong határvárost kereste fel, nem sokkal azt követően, hogy megnyitották a Kínát Észak-Koreával összekötő új, négysávos közúti hidat.

A hírügynökség úgy tudja, az észak-koreai vezető fogadására Li Csiang kínai miniszterelnök is a városba érkezett.

Nem sokkal korábban a Kyodo japán hírügynökség diplomáciai forrásokra hivatkozva arról adott hírt, hogy szigorú forgalomkorlátozásokat léptettek életbe az újonnan megnyitott hídon.

A Yonhap úgy tudja, Kim még a nap folyamán visszatérhet Észak-Koreába, a Reuters hírügynökség pedig egy dél-koreai tisztségviselőre hivatkozva azt közölte, kevés a valószínűsége annak, hogy az észak-koreai vezető Peking felé indulna tovább.

A hírt a dél-koreai elnöki hivatal egyelőre nem kommentálta, és Phenjan sem adott ki hivatalos közleményt.

Kim Dzsongun utoljára 2025 szeptemberében látogatott Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel is találkozott. A mostani látogatás egy nappal előzi meg a 76. évfordulóját annak, hogy kínai önkéntesek indultak az 1950-től 1953-ig tartó koreai háborúba, hogy a kommunisták oldalán harcoljanak.

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