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Lány egy laptop előtt az ágyon fekve.
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint Images

15 év alatt nincs közösségi média – újabb EU-s ország szigorít

Infostart / MTI

A görög parlament elfogadta pénteken azt a szabályozást, amelynek értelmében 2027. január 1-jétől megtiltják a közösségi média használatát a 15 éven aluliak számára – közölte az ERT News görög közszolgálati televízió. Görögország ezzel az első európai uniós tagállam, ahol ilyen korlátozást bevezetnek.

Dimítrisz Papaszterjíu digitális kormányzási miniszter a tervezetről szóló többórás parlamenti vitában kijelentette: ez egy szükséges, hatékony és arányos intézkedés, amely összhangban áll az uniós joggal.„Nagyon egyszerű volna, ha egyáltalán nem tennénk semmit és a tökéletes európai jogszabályra várnánk” – hangoztatta. Azonban nem szabad tovább hagyni a gyerekeknek függőséget okozó és a szellemi fejlődésüknek ártó korlátlan internethasználatot – tette hozzá a tárcavezető.

A jövőben a közösségi médiaplatformoknak ellenőrizniük kell a felhasználók életkorát. Ebben mindenekelőtt a digitális kormányzásért felelős minisztérium által kifejlesztett Kids Wallet nevű alkalmazás segíthet majd. A mobiltelefonokra fejlesztett kormányzati alkalmazás abban segítheti majd a szülőket, hogy megvédjék gyerekeiket az internet ártalmaitól. Az alkalmazás a gyerekek adatait kezeli majd, és ellenőrzi, hogy a fiatal betöltötte-e a közösségi média használatához szükséges életkort. Ezt anélkül teszi, hogy egyéb személyes adatokat át kellene adni az érintett platformnak.

Franciaország volt az első EU-tagállam, amely tavaly júliusban be akarta vezetni a közösségi média használatának tilalmát a 15 év alatti fiatalok számára. A francia alkotmánytanács azonban 2026 augusztusában alkotmányellenesnek ítélte a törvényt azzal az indokkal, hogy aránytalanul beavatkozna a véleménynyilvánítás és a kommunikáció szabadságába. Emmanuel Macron francia elnök ennek ellenére ragaszkodik a törvényhez, s megbízta Sébastien Lecornu miniszterelnököt egy jogilag jobban megalapozott új szöveg kidolgozásával.

A kiskorúak internetes védelmét célzó uniós szintű megoldás érdekében az Európai Bizottság szeptemberben előterjesztette az EU Kids Act című javaslatot. Ez többek között a 13 év alattiak számára a közösségi média használatának tilalmát, valamint a saját fiókok létrehozásának 15 éves korhatárhoz kötését írja elő. A javaslat jelenleg az Európai Parlament és a tagállamok előtt van megvitatás céljából.

A világon elsőként Ausztráliában tiltották meg a gyerekek közösségimédia-használatát, Canberra a tiltást a 16 éven aluliakra rótta ki. Hasonló intézkedésen dolgozik Szlovénia, az Egyesült Királyság, Ausztria és Spanyolország is.

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