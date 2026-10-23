Riporterből hős életmentő: videón, ahogy a híradós az életét kockáztatja egy bajbajutottért

Egy tévériporter és egy másik férfi mentett ki egy sofőrt a süllyedő autójából Ausztráliában, Brisbane közelében – írja az ABC beszámolója nyomán a hvg.hu.

A sofőr terepjárójával megpróbált áthajtani egy elárasztott útszakaszon, de a víz elsodorta a járművet. A motor leállt, az autó pedig süllyedni kezdett. A csatorna stábja éppen a helyszínen forgatott, amikor Will Murray riporter észrevette a bajba jutott sofőrt, és egy másik férfival együtt a vízbe ugrott, hogy segítsen neki.

Többszöri próbálkozás után tudták csak kinyitni a jármű egyik hátsó ajtaját, ám végül sikerrel jártak és kimentették az odabent rekedt férfit.

A mentés az utolsó pillanatban sikerült: nem sokkal később az autó teljesen elmerült. Az operatőr közben kamerával rögzítette a történteket. A terepjáró sofőrje később elárulta, hogy nem vette észre a figyelmeztető táblákat, és fogalma sem volt arról, milyen mély a víz. A térségben csütörtök reggel óta mintegy 170 milliméter eső esett.