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Nyitókép: Gary S Chapman/Getty Images

Halálos áldozatokat követelt egy földrengés Tibetben

Infostart / MTI

Legalább 16 ember meghalt, 54-en megsérültek, és több száz lakóépület összeomlott egy 7-es magnitúdójú földrengésben a délnyugat-kínai Tibetben - jelentette pénteken a kínai állami média.

A Nagqu város térségét sújtó földmozgásban a helyi hatóságok közlése szerint legalább 339 lakóház és 20, haszonállatok elhelyezésére szolgáló épület dőlt össze. A mentési munkálatokban több mint 1600 embert mozgósítottak.

Az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a földrengés helyi idő szerint csütörtökön 22 óra 33 perckor következett be. Epicentruma Nagqutól 191 kilométerre kelet-északkeletre, ritkán lakott, magashegységi területen volt, 18 kilométeres mélységben. Az intézet hét, 4,3 és 5,2 közötti magnitúdójú utórengést is regisztrált.

A kínai CCTV állami televízió szerint a mostani volt az elmúlt öt év legerősebb földrengése a régióban. Hszi Csin-ping kínai elnök a mentési munkálatok és az egészségügyi ellátás biztosítására szólított fel.

Nagqu Tibet székhelyétől, Lhászától mintegy 300 kilométerre északra fekszik. A földrengés epicentrumának térségében az átlagos tengerszint feletti magasság meghaladja a 4800 métert. A jelentések szerint a következő napokban mínusz 9 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet, szombatra pedig havazást jeleznek.

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