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A Planet Labs Inc. 2019. szeptember 14-i műholdképén sűrű fekete füst gomolyog az Aramco szaúd-arábiai olajvállalat olajterminálja fölött, az abkaiki kormányzóságban fekvő Bukjakban. A jemeni húszi lázadók dróntámadásokat intéztek az itteni és egy másik szaúdi olajterminál ellen, emiatt pedig mintegy felére csökkent a világ legnagyobb olajexportőrének kivitele.
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Megugrott az olajár, miután támadás ért egy olajmezőt is

Infostart / MTI

Erőteljesen, több mint két dollárral hordónként 111 dollár fölé emelkedett a Brent olajfajta ára csütörtök reggel a feszült közel-keleti helyzetre és arra a szerdai bejelentésre, hogy a vártnál erőteljesebben csökkent az amerikai olajtartalék a múlt héten.

Röviddel fél nyolc után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 111,10 dolláron állt 2,28 dollár (2,10 százalék) emelkedéssel. Szerdán a Brent ára gyakorlatilag stagnált, mindössze 3 centtel emelkedett.

A csütörtök reggeli olajár-emelkedést az olajellátás biztonságával kapcsolatos közel-keletei hírek befolyásolták. Egyrészt dróntámadás érte a szaúdi Aramco olajcég egyik olajmezőét, aminek a következtében ketten életüket vesztették, miközben négy hajót ért támadás a Perzsa-öbölben, a hajók kigyulladtak. Áremelő hatása volt annak is, hogy az amerikai olajkészletek a várt 800 ezer hordót meghaladó mértékben, 3 millió hordóval estek a múlt héten.

A nyitókép illusztráció.

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Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

Ismét lefelé vették az irányt a tőzsdék, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, és már az ország olajipari infrastruktúráját is célba vették. Az amerikai külügyminisztérium a romló biztonsági helyzet miatt diplomáciai személyzet családtagjainak kivonását tervezi a térségből. Ezt követően esnek a fémek és a tőzsdék is, az energiaárak pedig ismételten emelkednek. A magyar tőzsde nagyobb eséssel nyitott, nagyot esett az OTP. A bankrészvény árfolyama rövid időre közel 5 százalékos mínuszban is volt, ezt követően azonban visszarántották az árfolyamot. A különös mozgás hátterében nem áll OTP-specifikus hír, az azonban elmondható, hogy régiós és nemzetközi szinten egyaránt nyomás alatt vannak most a bankrészvények.

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