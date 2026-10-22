Megugrott az olajár, miután támadás ért egy olajmezőt is

Röviddel fél nyolc után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 111,10 dolláron állt 2,28 dollár (2,10 százalék) emelkedéssel. Szerdán a Brent ára gyakorlatilag stagnált, mindössze 3 centtel emelkedett.
A csütörtök reggeli olajár-emelkedést az olajellátás biztonságával kapcsolatos közel-keletei hírek befolyásolták. Egyrészt dróntámadás érte a szaúdi Aramco olajcég egyik olajmezőét, aminek a következtében ketten életüket vesztették, miközben négy hajót ért támadás a Perzsa-öbölben, a hajók kigyulladtak. Áremelő hatása volt annak is, hogy az amerikai olajkészletek a várt 800 ezer hordót meghaladó mértékben, 3 millió hordóval estek a múlt héten.
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