A testület legutóbbi, október 20-i ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy változatlanul 5,50 százalékon tartja a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott: az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, az idén már nem várható a monetáris lazítás folytatása az elemzők többsége szerint.

A CIB Bank elemzői szerint az októberi ülés óta beérkező új adatok, információk között voltak támogatóak és kevésbé támogatóak, mégis azt gondolják, hogy a jegybank novemberben is kitart az óvatos hozzáállás mellett, és nem csökkenti irányadó kamatát.

Az OTP Global Markets elemzői is arra hívták fel a figyelmet, hogy a legutóbbi, októberi ülésen az óvatosság elvét hangsúlyozva változatlanul hagyta az MNB a kamatokat, és sem az azóta bekövetkezett fejlemények, sem a piaci várakozások nem valószínűsítenek ebben fordulatot. Hozzátették: jelentősen eltérőek a piaci árazások és az elemzői várakozások az alapkamat alakulásáról. Amíg a piaci árazások nem várnak kamatcsökkentést egészen 2027 végéig, addig az elemzői konszenzus 4,5 százalékos kamatot vár. Az OTP Global Markets elemzőinek várakozása a kettő közé esik, mivel szerintük a kamatcsökkentés csak a tavasz folyamán folytatódhat.

A K&H Bank szerint az idén már nem valószínű újabb kamatcsökkentés, a jelenlegi kilátások alapján 4,5 százalékos kamatszintet valószínűsítenek 2027 végére.