Autókereskedőt kapcsoltak le, komoly gond miatt

Több mint 70 millió forintnyi vagyont zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy használtautó-kereskedőnél, aki megpróbálta kijátszani az áfaszabályokat – közölte csütörtökön az adóhatóság.

A közlemény szerint a vállalkozás Európai Unióból behozott gépjárműveket értékesített, de nemcsak az áfaszabályokat játszotta ki:

telephelyének eltitkolásával is igyekezett láthatatlan maradni a hatóságok előtt.

A NAV dél-budapesti ellenőrei azonban az online autóhirdetések, valamint a telephely bérleti díjának számlái alapján pontosan be tudták azonosítani az értékesítések valós helyszínét, ráadásul tagállami kontrolladatokra is támaszkodhattak, így bizonyítani tudták a szabálytalan kereskedést.

A kereskedő jelentős kárt okozott a költségvetésnek, továbbá jogosulatlan versenyelőnyre is szert tett

– írták. A költségvetést ért kár megtérülése érdekben a NAV az eltitkolt telephelyen számos nagy értékű gépjárművet, valamint jelentős összegű készpénzt foglalt le, és zárolta a cég bankszámláját is, összesen több mint 70 millió forint értékben.