ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.11
usd:
325.33
bux:
143064.99
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up of a car with a broken windshield after a fatal crash. Consequence of a fatal car accident. Automobile danger. Reckless dangerous driving. Vehicle after an accident with a pedestrian
Nyitókép: Yevhen Roshchyn / Getty Images

Kis híján rendőröket gázolt a bódult sofőr

Infostart

Egy 32 éves szekszárdi férfi több közlekedőt is veszélybe sodort, amikor ittasan és bódult állapotban menekült a rendőrök elől, majd egy parkoló autónak ütközött.

Egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel a napokban Szekszárdon egy férfira, aki láthatóan ittas állapotban több doboz sörrel távozott egy üzletből, majd autóba ült és elhajtott – írja a police.hu.

A kiérkező járőrök megpróbálták igazoltatni a sofőrt, de a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel továbbhajtott. Közben több közlekedőt is veszélyeztetett és a férfi kis híján elütötte az őt megállítani próbáló rendőröket.

A menekülés végül akkor ért véget, amikor a sofőr egy másik utcában nekiütközött egy, az út szélén parkoló autónak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a jármű egyik kereke is kitört. A férfi könnyebben megsérült, a rendőrök pedig elfogták. Az alkoholszonda rendkívül magas értéket mutatott.

Felmerült annak a gyanúja is, hogy a férfi nemcsak alkoholtól, hanem más tudatmódosító szerektől is befolyásolt állapotban vezetett.

A gyorsteszt több szerre is pozitív eredményt jelzett, az autójában pedig a sör mellett nyugtatókat és több felbontott doboz altatót is találtak.

A 32 éves férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel sem, mert jelenleg is folyik ellene büntetőeljárás ittas járművezetés miatt. A férfit őrizetbe vették. A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt indul büntetőeljárás ellene. A szekszárdi rendőrök ittas és bódult állapotban történő járművezetés miatt eljárást indítanak ellene. Emellett felelnie kell a baleset okozása miatt is. illetve már bíróság elé is állították engedély nélküli vezetés miatt. Tettéért akár évekre börtönbe kerülhet.

Forrás: Police.hu
Forrás: Police.hu
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Kis híján rendőröket gázolt a bódult sofőr

szekszárd

alkoholszonda

police.hu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik

Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik

Szerdán 24 éves csúcsra, 5 százalékra emelkedett a francia tízéves államkötvény hozama, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi az ország pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló árkülönbség a boltokban: Magyarországon 4000 forint a gesztenye kilója, Olaszországban a fele se

Sokkoló árkülönbség a boltokban: Magyarországon 4000 forint a gesztenye kilója, Olaszországban a fele se

Kétszer annyiba kerül Magyarországon az olasz szelídgesztenye, mint Olaszországban

BBC
Business Sport Travel Science
Russia frees US citizen Stephen Hubbard, state media reports

Russia frees US citizen Stephen Hubbard, state media reports

Stephen Hubbard has been taken to Pulkovo Airport, Putin said during talks with US envoy Steve Witkoff.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 07:59
Román embercsempészt fogtak egy alföldi sztrádaszakaszon
2026. október 20. 21:50
Kuruzslót fogtak Dunakeszin
×
×