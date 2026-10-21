Kis híján rendőröket gázolt a bódult sofőr

Egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel a napokban Szekszárdon egy férfira, aki láthatóan ittas állapotban több doboz sörrel távozott egy üzletből, majd autóba ült és elhajtott – írja a police.hu.

A kiérkező járőrök megpróbálták igazoltatni a sofőrt, de a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel továbbhajtott. Közben több közlekedőt is veszélyeztetett és a férfi kis híján elütötte az őt megállítani próbáló rendőröket.

A menekülés végül akkor ért véget, amikor a sofőr egy másik utcában nekiütközött egy, az út szélén parkoló autónak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a jármű egyik kereke is kitört. A férfi könnyebben megsérült, a rendőrök pedig elfogták. Az alkoholszonda rendkívül magas értéket mutatott.

Felmerült annak a gyanúja is, hogy a férfi nemcsak alkoholtól, hanem más tudatmódosító szerektől is befolyásolt állapotban vezetett.

A gyorsteszt több szerre is pozitív eredményt jelzett, az autójában pedig a sör mellett nyugtatókat és több felbontott doboz altatót is találtak.

A 32 éves férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel sem, mert jelenleg is folyik ellene büntetőeljárás ittas járművezetés miatt. A férfit őrizetbe vették. A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt indul büntetőeljárás ellene. A szekszárdi rendőrök ittas és bódult állapotban történő járművezetés miatt eljárást indítanak ellene. Emellett felelnie kell a baleset okozása miatt is. illetve már bíróság elé is állították engedély nélküli vezetés miatt. Tettéért akár évekre börtönbe kerülhet.