Öten haltak meg a Balatonban idén nyáron

A beszámoló szerint ketten vízibicikliről estek vagy ugrottak a vízbe, és feltehetően nem tudtak megfelelően úszni. Egy kishajóról vízbe került áldozat tudott, de mindhármuk fulladásában szerepet játszhatott rosszullét vagy félrenyelés. A negyedik áldozat kajakozás közben, nyílt területen borult vízbe, tudott úszni, de nem rekonstruálható, hogy pontosan mi történt vele, az ötödik halála a parttól 20-60 méterre, félméteres vízmélységnél, valószínűleg rosszulléthez köthetően következett be – tették hozzá.

Hangsúlyozták: a rendőrkapitányság állománya a nyári hónapokban 129 esetben 215 ember életét mentette meg, sikertelen mentés vagy viharban bekövetkezett baleset, továbbá mentéssel összefüggő vízbefulladás nem történt. Víziközlekedési baleset egy volt: két vitorlás kishajó ütközött, de senki sem sérült meg – jegyezték meg.

A BVRK kitért arra, hogy a Balatonra évente több millió ember érkezik pihenni, kikapcsolódni, a forgalomnövekedés miatt az egy időben itt tartózkodók száma meghaladja a legnagyobb vidéki városokét. Idén egy-egy forró napon több mint 300 ezren töltötték szabadidejüket a tó 149 kijelölt és ennél is több hatóságileg kijelöletlen fürdőhelyén, ami fokozott figyelmet igényelt a hatóságoktól.

A vízirendészet közlemények, sajtónyilatkozatok formájában folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt a fürdés veszélyeiről és a helyes magatartási szabályokról, emellett minden évben előadásokat tartanak Balaton-parti iskolákban a felszíni vizekről, a Balaton sajátosságairól – idézték fel. Hozzátették, a baleset-megelőzési kampány a nyári tanítási szünetben a vitorlástáborokban és a gyermektáborokban folytatódik, a hajót vezető rendőrök a nyáron 75 esetben több mint 2200 gyermeknek tartottak előadást.

A BVRK véleménye szerint a vízibalesetek megelőzése érdekében folytatni kell a Balaton Fejlesztési Tanács által is preferált Mentőöv programot,

és egyre szélesebb körben kell kifejteni a prevenciós tevékenységet. Folyamatosan és érdemben együtt kell működni a fürdőhelyek üzemeltetőivel, az önkormányzatokkal, a vízimentő szervezetekkel és mindenkivel, aki érdekelt a víziközlekedés biztonságának erősítésében – hangsúlyozták.

A BVRK tájékoztatójában szerepel, hogy a Balaton vízterületén a tavalyi turisztikai idényhez hasonlóan kevés bűncselekmény történt, négy esetben – orvhalászat, természetkárosítás, környezetkárosítás és egy vitorlás hajó megrongálása miatt – kellett nyomozást elrendelni.

Jelezték, víziközlekedési szabálysértések miatt tett feljelentések alapján tavaly 86, idén 79 eljárás indult, ebből ötöt utasítottak el, a többit lefolytatták, az egyszerűbb és a helyszínen eldönthető ügyek helyszíni bírság kiszabásával zárultak. Nyári vízirendezvények megtartására 134 kérelem érkezett a kapitánysághoz, ebből 102-t tartottak meg, szemben a tavalyi 94-gyel – írták.

Beszámoltak arról is, hogy viharjelzést 506 esetben rendeltek el.