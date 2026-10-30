ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366
usd:
327.75
bux:
145257.34
2026. október 30. péntek Alfonz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság siófoki rendőrőrsének rendőrei járőrszolgálat közben Siófok közelében 2020. augusztus 12-én. A Balaton Európa legbiztonságosabb tava, mondta Horváth László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője két nappal korábban. Hozzátette, hogy idén 140 esetben riasztották már a vízirendőröket a Balatonon, és 310 sikeres életmentésen vannak túl. Idén az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a tónál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét, ájulás okozta.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Öten haltak meg a Balatonban idén nyáron

Infostart / MTI

Öten fulladtak a Balatonba a nyári turisztikai szezonban, ugyanannyian, mint tavaly – írta a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) Siófok képviselő-testületének ülésére készült, a város honlapján is közzétett tájékoztatójában. A dokumentumban szerepel az is, hogy a vízirendészek több mint kétszáz ember életét mentették meg.

A beszámoló szerint ketten vízibicikliről estek vagy ugrottak a vízbe, és feltehetően nem tudtak megfelelően úszni. Egy kishajóról vízbe került áldozat tudott, de mindhármuk fulladásában szerepet játszhatott rosszullét vagy félrenyelés. A negyedik áldozat kajakozás közben, nyílt területen borult vízbe, tudott úszni, de nem rekonstruálható, hogy pontosan mi történt vele, az ötödik halála a parttól 20-60 méterre, félméteres vízmélységnél, valószínűleg rosszulléthez köthetően következett be – tették hozzá.

Hangsúlyozták: a rendőrkapitányság állománya a nyári hónapokban 129 esetben 215 ember életét mentette meg, sikertelen mentés vagy viharban bekövetkezett baleset, továbbá mentéssel összefüggő vízbefulladás nem történt. Víziközlekedési baleset egy volt: két vitorlás kishajó ütközött, de senki sem sérült meg – jegyezték meg.

A BVRK kitért arra, hogy a Balatonra évente több millió ember érkezik pihenni, kikapcsolódni, a forgalomnövekedés miatt az egy időben itt tartózkodók száma meghaladja a legnagyobb vidéki városokét. Idén egy-egy forró napon több mint 300 ezren töltötték szabadidejüket a tó 149 kijelölt és ennél is több hatóságileg kijelöletlen fürdőhelyén, ami fokozott figyelmet igényelt a hatóságoktól.

A vízirendészet közlemények, sajtónyilatkozatok formájában folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt a fürdés veszélyeiről és a helyes magatartási szabályokról, emellett minden évben előadásokat tartanak Balaton-parti iskolákban a felszíni vizekről, a Balaton sajátosságairól – idézték fel. Hozzátették, a baleset-megelőzési kampány a nyári tanítási szünetben a vitorlástáborokban és a gyermektáborokban folytatódik, a hajót vezető rendőrök a nyáron 75 esetben több mint 2200 gyermeknek tartottak előadást.

A BVRK véleménye szerint a vízibalesetek megelőzése érdekében folytatni kell a Balaton Fejlesztési Tanács által is preferált Mentőöv programot,

és egyre szélesebb körben kell kifejteni a prevenciós tevékenységet. Folyamatosan és érdemben együtt kell működni a fürdőhelyek üzemeltetőivel, az önkormányzatokkal, a vízimentő szervezetekkel és mindenkivel, aki érdekelt a víziközlekedés biztonságának erősítésében – hangsúlyozták.

A BVRK tájékoztatójában szerepel, hogy a Balaton vízterületén a tavalyi turisztikai idényhez hasonlóan kevés bűncselekmény történt, négy esetben – orvhalászat, természetkárosítás, környezetkárosítás és egy vitorlás hajó megrongálása miatt – kellett nyomozást elrendelni.

Jelezték, víziközlekedési szabálysértések miatt tett feljelentések alapján tavaly 86, idén 79 eljárás indult, ebből ötöt utasítottak el, a többit lefolytatták, az egyszerűbb és a helyszínen eldönthető ügyek helyszíni bírság kiszabásával zárultak. Nyári vízirendezvények megtartására 134 kérelem érkezett a kapitánysághoz, ebből 102-t tartottak meg, szemben a tavalyi 94-gyel – írták.

Beszámoltak arról is, hogy viharjelzést 506 esetben rendeltek el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Öten haltak meg a Balatonban idén nyáron

balaton

életmentés

balatoni vízirendészeti kapitányság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: csak egy módon lehet Izraelben elkerülni, hogy jövőre ismét választások legyenek

Szakértő: csak egy módon lehet Izraelben elkerülni, hogy jövőre ismét választások legyenek

Izraelben Benjámin Netanjahu ellenzéke az arab pártokat is beleszámítva a 120-ból 67 mandátumot szerzett meg a parlamenti választáson, szemben a miniszterelnök táborának 53 mandátumával – de közben 27 képviselővel az általa vezetett Likud lett a legnagyobb párt a kneszetben. Jövőre valószínűleg újabb választásokat kell tartani – mondta Szalai Máté Közel-Kelet szakértő, a hollandiai Clingendael Intézet kutatója az InfoRádióban.
VIDEÓ
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átszervezi a kormány a vasútfejlesztések lebonyolítását

Átszervezi a kormány a vasútfejlesztések lebonyolítását

November 1-jétől a MÁV Pályaműködtetési Zrt. veszi át a vasúti beruházások jelentős részének operatív lebonyolítását a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól (KBM) - derül ki a pénteki Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly elismerést zsebelhet be Magyarország: hazai gyártású gépkocsi lehet az idei Év Autója

Komoly elismerést zsebelhet be Magyarország: hazai gyártású gépkocsi lehet az idei Év Autója

A döntősök fennmaradó öt helyét a szélesebb közönségnek szánt, megfizethetőbb elektromos kisautók foglalják el.

BBC
Business Sport Travel Science
Crypto giant Binance attempting to recover $6.3bn stolen in hack linked to North Korea

Crypto giant Binance attempting to recover $6.3bn stolen in hack linked to North Korea

The cyber-attack, which the company describes as complex, is believed to be the largest ever of its kind.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 30. 20:38
Döntöttek a Margitsziget sorsáról
2026. október 30. 19:53
Schiffer András részletesen elmondta, miért tiltakoznak jogászok az alapvető emberi jogokért
×
×