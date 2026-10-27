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Mátészalka, 2026. október 27.Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az M49-es gyorsforgalmi út újonnan elkészült szakaszáról tartott sajtótájékoztatón Mátészalkán 2026. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Vitézy Dávid: kész az M49-es autóút első szakasza, idén még ingyen használható

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen számolt be a huszonnyolc kilométeres szakasz elkészültéről. Az útberuházás a magyar-román határ felé vezető 49-es főút forgalmát váltja ki, hetven százalékkal csökkentve Mátészalka és a környező települések tranzitforgalmát.

Elkészült az M49-es gyorsforgalmi út első, az M3-as autópályától Ökörítófülpösig tartó 28 kilométeres szakasza, a kétszer két sávos autóutat kedd délután két órától használhatják a közlekedők – jelentette be a helyszínen tartott sajtótájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid elmondta, a 138 milliárd forintból, a magyar költéségvetésből finanszírozott útberuházás a magyar-román határ felé vezető 49-es főút forgalmát váltja ki, segítségével 70 százalékkal csökken Mátészalka és a környező települések tranzitforgalma.

Hozzátette: zajlik az M49-es következő, a magyar-román határnál lévő Csengerig tartó szakaszának kivitelezése.

A szerződés szerint 141 milliárd forintos beruházás a tervek szerint 2029-re készül el és ekkor csatlakozhat a várhatóan szintén abban az évben elkészülő, a határtól Szatmárnémetiig vezető romániai sztrádaszakaszhoz.

Az M49-est idén még díjmentesen lehet használni, a gyorsforgalmi útszakaszt 2027-ben vonják be a díjfizető útvonalak listájába – közölte a miniszter.

Felidézte: a fejlesztést nagyon régóta tervezték, az útkapcsolat első tervei 2007-ben jelentek meg, a nyomvonalvizsgálatokat és környezetvédelmi hatástanulmányokat a korábbi Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 2010-ben rendelte meg. A részletes engedélyezési tervezés és a konkrét nyomvonal kijelölése 2018-19-ben történt meg, a kivitelezési szerződést 2022-ben kötötte meg a NIF a Duna Aszfalttal.

Az M49-es 22 új műtárggyal épült meg, az M3-as autópálya csatlakozási csomópontjával együtt négy csomópont jött létre, több irányba új körforgalmak és levezető szakaszok épültek, Győrteleknél pedig egy külön, 3,3 kilométer hosszú új elkerülő utat is kialakítottak

– foglalta össze a beruházás részleteit Vitézy Dávid. Emlékeztetett: az M49-es folytatására biztosított forrásokat az előző kormány a választások előtt más beruházásokra csoportosította át. A kivitelezési szerződés érvényes és a kivitelezés is zajlik, de a beruházás fedezete a központi költségvetésben nem volt biztosított.

Az elmúlt hetekben a tárca felülvizsgálta a beruházást és újratervezte a forrásokat, ennek jegyében egy új finanszírozási rendben 2029-ig átütemezik a megvalósítást – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: arra kérték a kivitelezőt, csökkentsék a költségeket, így például nem épül meg a magyar-román határra tervezett tízállásos határállomás sem.

Vitézy Dávid reményei szerint legalább hárommilliárd forinttal tervezik csökkenteni a kivitelezői szerződés összegét, amit a kivitelező Duna Aszfaltnál is kezdeményeztek.

Megjegyezte: a román oldalon 2025 októberében írták alá a gyorsforgalmi kivitelezési szerződését, 2027 tavaszán a Szatmárnémetitől a magyar határig tartó szakaszon megindulhat az építkezés, 2029 második negyedévére pedig elkészül az M49-es folytatása Romániában.

A tájékoztatón kitért arra, hogy a kormány ötszörösére fogja növelni az országos közúthálózat felújítási forrásait, költségvetésének növelésével szeretnék javítani a Magyar Közút képességeit, valamint

zajlik az autópálya-koncessziók megszüntetése is, 2027. április 1-től pedig a Magyar Közút visszaveszi a magyar autópálya-hálózat működtetését.

A térségi közösségi közlekedés fejlesztéséről szólva a miniszter kiemelte: készül a részletes megvalósíthatósági tanulmánya a Debrecen-Mátészalka vasútvonal átfogó rekonstrukciójához, és az év végén vagy a jövő év elején megjelenik a kivitelezési tender a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítésére.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: kész az M49-es autóút első szakasza, idén még ingyen használható

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